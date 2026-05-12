Tras múltiples reclamos: Sernac oficia a Panini por incumplimientos en preventa del Álbum del Mundial 2026

12 may. 2026 - 16:02 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a Panini Chile luego de recibir múltiples reclamos relacionados con la preventa del esperado “Álbum Mundial 2026”, acusando retrasos en las entregas y problemas en la atención al cliente.

Según informó el organismo, consumidores denunciaron que la empresa no cumplió con el despacho prioritario prometido, el cual aseguraba entregas en un plazo máximo de 15 días hábiles.

Reclamos aumentaron tras venta en tiendas físicas

Parte de las molestias apuntan a que, mientras muchos compradores seguían esperando sus pedidos realizados en preventa, los productos comenzaron a venderse masivamente en supermercados, retail y tiendas físicas desde el pasado 1 de mayo.

A esto se sumaron críticas por el funcionamiento de los canales de atención de Panini Chile.

Los reclamos más frecuentes:

Teléfonos fuera de servicio

fuera de servicio Mensajes de WhatsApp sin respuesta

Correos electrónicos no contestados

Panini deberá responder al Sernac

Frente a la situación, el Sernac solicitó a la empresa entregar antecedentes detallados sobre todas las ventas realizadas bajo modalidad de preventa.

La compañía tendrá un plazo de 10 días hábiles administrativos para informar:

Fechas comprometidas de despacho

Fechas reales de entrega

Motivos de los retrasos

de los retrasos Estado de sus canales de atención

Eventuales compensaciones para consumidores afectados

Empresas arriesgan multas por incumplimientos

Desde el organismo recordaron que las empresas que venden productos online deben respetar las condiciones ofrecidas a los consumidores, especialmente en materia de despacho, stock y atención postventa.

En caso de comprobarse infracciones a la Ley del Consumidor, Panini podría enfrentar multas de hasta 300 UTM por cada incumplimiento detectado.

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