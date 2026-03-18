Testigo clave complica a Nicolás Zepeda: Los detalles de la segunda jornada del juicio por la muerte de Narumi Kurosaki

18 mar. 2026 - 22:25 hrs.

¿Qué pasó?

El segundo día del juicio contra Nicolás Zepeda, acusado de asesinar a su expareja Narumi Kurosaki, estuvo marcado por la presentación de testimonios y antecedentes en la ciudad de Lyon, Francia. Durante la jornada, la parte acusatoria expuso nuevos elementos que, según indicaron, complican la situación del imputado.

Uno de los testimonios clave fue el de un comandante de policía experto en delitos digitales, quien presentó un informe sobre el uso de redes sociales. Según su declaración, Zepeda habría ingresado al menos 57 veces a la cuenta de Facebook de Narumi Kurosaki utilizando su contraseña y usuario, lo que fue expuesto como un antecedente relevante dentro de la investigación.

El mismo informe señaló que, días después de la desaparición de la joven, se registró la compra de un pasaje de tren a nombre de Narumi Kurosaki, utilizando su tarjeta de crédito. Además, se indicó que su cuenta de Facebook fue activada desde una dirección IP ubicada en Chile aproximadamente una semana después de su desaparición.

Desde la defensa de Nicolás Zepeda se sostuvo que estos antecedentes corresponden a indicios y no a pruebas directas de un delito. Los abogados también cuestionaron los registros asociados a la red social, señalando que existirían limitaciones en la información disponible, como la ausencia de direcciones IP en ciertos datos.

Durante la jornada también se abordó la existencia de registros de ADN encontrados en la habitación de Narumi Kurosaki. Se informó que algunos de estos perfiles no han sido identificados, lo que llevó a la defensa a solicitar la reapertura de la investigación para profundizar en estas evidencias.

Por su parte, la familia de Narumi Kurosaki y su representación legal reiteraron que Nicolás Zepeda es el único sospechoso del caso. El juicio continúa con nuevas audiencias, a la espera de próximos testimonios, entre ellos el del padre del acusado.