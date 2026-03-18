Tercer juicio de Zepeda: tribunal acepta pesquisar ADN no identificado hallado en pieza donde desapareció Narumi Kurosaki

18 mar. 2026 - 11:25 hrs.

El tribunal de Lyon aceptó este miércoles una de las cuatro solicitudes de nuevas pesquisas presentadas por la defensa del chileno Nicolás Zepeda, quien enfrenta su tercer juicio por el asesinato de su exnovia japonesa Narumi Kurosaki, ocurrido en 2016.

El presidente del tribunal, Éric Chalbos, ordenó verificar si restos de ADN no identificados hallados en un cojín de la habitación donde vivía Kurosaki coinciden con perfiles del registro nacional francés de huellas genéticas de delincuentes y personas desaparecidas.

Zepeda fue condenado en 2023, en apelación, a 28 años de prisión por asesinato premeditado. Sin embargo, la Corte de Casación francesa ordenó repetir el juicio al detectar irregularidades en el proceso. El nuevo juicio comenzó el martes en Lyon.

Los abogados de la defensa, Sylvain Cormier y Robin Binsard, habían presentado cuatro solicitudes: obtener nueva información de Facebook sobre el uso de la cuenta de Kurosaki tras su desaparición; tomar declaración a un amigo de la víctima que debía visitarla esa semana; interrogar a una mujer que habría visto a Zepeda después del crimen; e identificar el ADN desconocido hallado en el cojín. Solo esta última fue aceptada.

La defensa considera que esa prueba es "crucial". Según la acusación, Zepeda pudo haber utilizado esa almohada para asfixiar a Kurosaki en la habitación 106 de la residencia universitaria de Besanzón, donde la joven de 21 años cursaba sus estudios.

"Incluso si este ADN no está identificado en un archivo, permite una zona de duda en beneficio de Zepeda", señaló Binsard a la prensa. Su colega Cormier fue más lejos: "Es ya un fracaso enorme para esta investigación".

La abogada de la familia Kurosaki, Sylvie Galley, rechazó las solicitudes de la defensa y las calificó como "una cortina de humo". "Estamos aquí en el marco de un caso por asesinato y nos perdemos en digresiones que no tienen ningún sentido", sostuvo.

El tribunal solicitó los resultados de la nueva pesquisa "lo antes posible", pero mantuvo el desarrollo del juicio en paralelo. Hasta el 26 de marzo, la corte debe determinar si Zepeda mató a Kurosaki en diciembre de 2016, antes de deshacerse del cuerpo en un bosque o en un río cercano a Besanzón. El caso, que no cuenta con cadáver, se convirtió en uno de los más mediáticos de la justicia francesa en los últimos años.

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