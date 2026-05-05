Rotter & Krauss cambia de dueños: ¿Quienes adquirieron el 100% de sus acciones?
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
La conocida óptica chilena Rotter & Krauss tendrá nuevos dueños luego de que la compañía HAL Optical Investments vendiera el 100% de sus acciones a Empresas SB, el holding matriz de Salcobrand, Preunic y DBS.
La transacción será sometida a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica y, en caso de aprobarse, permitirá que la familia Yarur pase a administrar los más de 100 locales que posee la marca a lo largo de todo Chile.
Una venta millonaria
De momento se desconoce el monto del acuerdo, pero el grupo vendedor de origen neerlandés informó en Europa que la venta le generará una ganancia de 26 millones de euros, reveló La Tercera.Ir a la siguiente nota
Cabe consignar que HAL Optical Investments adquirió la totalidad de Rotter & Krauss en 2021 en un monto de 72,1 millones de euros, por lo que la reciente operación bordearía los 100 millones de la divisa europea.
Según el último reporte anual de la empresa neerlandesa, Rotter y Krauss tiene 104 tiendas en Chile y cuenta con 847 trabajadores de jornada completa.
El plan de Empresas SB
Matías Verdugo, gerente general de Empresas SB, aseguró que la compra es un plan que busca transformar el holding nacional en el área de la salud y belleza.
"Nuestro foco es acompañar a los clientes en sus necesidades de salud, belleza y bienestar. La salud visual y auditiva es un pilar fundamental del bienestar y, al sumar a nuestra red el prestigio y conocimiento experto de Rotter & Krauss, estamos creando una propuesta de bienestar más amplia, que beneficiará directamente a nuestros clientes en todo Chile", afirmó Verdugo al citado medio.
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