Rotter & Krauss cambia de dueños: ¿Quienes adquirieron el 100% de sus acciones?

05 may. 2026 - 10:57 hrs.

¿Qué pasó?

La conocida óptica chilena Rotter & Krauss tendrá nuevos dueños luego de que la compañía HAL Optical Investments vendiera el 100% de sus acciones a Empresas SB, el holding matriz de Salcobrand, Preunic y DBS.

La transacción será sometida a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica y, en caso de aprobarse, permitirá que la familia Yarur pase a administrar los más de 100 locales que posee la marca a lo largo de todo Chile.

1 Sueldo mínimo en Chile: Esta es el alza que propone el Gobierno a partir de mayo 2 Meteorología actualiza aviso por lluvias de hasta 50 mm: Se agregó una nueva región y se modificó el monto de las precipitaciones 3 "Recuerda que necesitamos algo grande": Los chats que comprometen a Kaminski y su nexo con "Rey David" 4 "Todavía no logro dimensionar": Joven cuenta la insólita experiencia de enterarse que estaba embarazada en pleno parto en su casa 5 Tras las pistas de Kaminski: las escuchas que lo delatan y el informe PDI que lo sindica como "brazo operativo" de red criminal Lo más visto de Nacional

Una venta millonaria

De momento se desconoce el monto del acuerdo, pero el grupo vendedor de origen neerlandés informó en Europa que la venta le generará una ganancia de 26 millones de euros, reveló La Tercera.

Cabe consignar que HAL Optical Investments adquirió la totalidad de Rotter & Krauss en 2021 en un monto de 72,1 millones de euros, por lo que la reciente operación bordearía los 100 millones de la divisa europea.

Según el último reporte anual de la empresa neerlandesa, Rotter y Krauss tiene 104 tiendas en Chile y cuenta con 847 trabajadores de jornada completa.

El plan de Empresas SB

Matías Verdugo, gerente general de Empresas SB, aseguró que la compra es un plan que busca transformar el holding nacional en el área de la salud y belleza.

"Nuestro foco es acompañar a los clientes en sus necesidades de salud, belleza y bienestar. La salud visual y auditiva es un pilar fundamental del bienestar y, al sumar a nuestra red el prestigio y conocimiento experto de Rotter & Krauss, estamos creando una propuesta de bienestar más amplia, que beneficiará directamente a nuestros clientes en todo Chile", afirmó Verdugo al citado medio.

Todo sobre Economía