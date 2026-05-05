Asilo en Estados Unidos: Cómo traer a la familia según las normas de 2026

05 may. 2026 - 10:45 hrs.

Una persona con asilo concedido en Estados Unidos puede pedir traer a su cónyuge y a sus hijos a los Estados Unidos mediante la presentación del Formulario I-730, de petición de familiar de refugiado/asilado.

Para incluir a un hijo en su solicitud, este debe ser menor de 21 años y soltero.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), indica que se debe presentar la petición para los familiares dentro del plazo de dos años a partir de la fecha en la que se le concedió asilo.

El USCIS puede reconsiderar este lapso de dos años en caso de existir razones humanitarias que eximan al beneficiario de asilo de cumplir con este plazo que otorga la ley para solicitar a sus familiares.

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No es necesario pagar una tarifa para presentar esta petición.

De igual manera, señala el USCIS que la aprobación del Formulario I-730 para un familiar en el extranjero no garantiza la emisión de la visa. Se debe presentar un Formulario I-730 por separado para cada familiar que cumpla con los requisitos.

Los extranjeros pueden solicitar asilo en Estados Unidos sin importar su país de origen o su estatus de inmigración actual.

Formulario I-730

El peticionario puede usar el Formulario I-730 para solicitar que su cónyuge e hijos solteros menores de 21 años se unan a él o ella en Estados Unidos.

Bajo ciertas circunstancias, los hijos solteros mayores de 21 años podrían ser elegibles para beneficios de inmigración para la reunificación familiar (conocido en inglés como “following-to-join”), resalta USCIS.

Para el trámite debe enviarse una fotografía tipo pasaporte o una fotografía clara y reciente de cada familiar por quien presenta una petición. Si no se entrega la foto requerida el USCIS podría emitir una Solicitud de Evidencia y tomará más tiempo procesar su petición.

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