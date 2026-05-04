Meteoróloga Mar Gómez lo confirma: El polo magnético de la Tierra se ha desplazado y confirma que la Tierra es un planeta vivo

04 may. 2026 - 12:15 hrs.

El polo norte magnético de la Tierra cambia más rápido de lo que la ciencia esperaba. Durante casi dos siglos apuntó de manera relativamente estable hacia el norte de Canadá y sirvió como una referencia invisible pero esencial para la navegación en todo el planeta.

Su desplazamiento era lento y predecible. Sin embargo, en los últimos años, el polo norte magnético ha iniciado un desplazamiento acelerado hacia Siberia.

Se trata de un cambio tan inusual que ha obligado a los científicos a actualizar antes de lo previsto los mapas magnéticos oficiales de la Tierra, según explica la meteoróloga Mar Gómez en su cuenta de Facebook.

¿Qué es el polo norte magnético?

Gómez destaca que este fenómeno va mucho más allá de una curiosidad científica.

Pexels/ Zelch Csaba

“No es una simple curiosidad geofísica. De este punto invisible dependen sistemas críticos de navegación, aviones, barcos, submarinos, satélites, sistemas militares y sí, también tu brújula del móvil”, detalla la experta en la publicación.

Señala que cuando el polo se mueve más rápido de lo esperado, los modelos que describen el campo magnético pierden precisión, lo que puede traducirse en errores reales de orientación, posicionamiento y trazado de rutas.

Por eso, mantener actualizados estos modelos es clave para la seguridad y el funcionamiento de múltiples infraestructuras, indica Gómez.

El campo magnético de la Tierra se genera a más de 3.000 kilómetros en el núcleo del planeta, donde grandes masas de hierro líquido se desplazan y crean un dínamo natural.

Ese movimiento provoca que el campo magnético cambie con el tiempo.

Desde finales del siglo XX, el Polo Norte magnético pasó de desplazarse apenas unos kilómetros al año a recorrer más de 50 kilómetros anuales, un auténtico sprint geofísico.

Lo más desconcertante para los expertos es que, tras esa aceleración, el polo parece estar frenándose de nuevo, como si algo profundo hubiera cambiado en el comportamiento del núcleo terrestre.

¿El fin del campo magnético?

Este patrón inesperado ha llevado a los científicos a revisar el Modelo Magnético Mundial, una herramienta esencial que se actualiza cada cinco años y que utilizan desde sistemas GPS hasta misiones espaciales.

La última actualización confirma que el polo ha entrado en una región que, desde el punto de vista científico, es prácticamente territorio inexplorado, abriendo nuevas preguntas sobre el funcionamiento interno de nuestro planeta.

No obstante, Gómez aclara que “no es el fin del campo magnético”, pero “sí una prueba de que la Tierra es un planeta vivo, dinámico y en constante reajuste”.

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