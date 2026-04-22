El planeta no necesita salvación sino que dejemos de dañarlo: El llamado de especialista ambiental en el Día de la Tierra 2026

22 abr. 2026 - 08:15 hrs.

El cambio climático, la contaminación plástica y la degradación de los ecosistemas convergen en una crisis que reduce cada vez más el margen de respuesta efectiva. Esa es la advertencia central de Vitalis, una ONG con programas en Venezuela, México y España, que publicó un balance en cifras con motivo del Día Mundial de la Tierra. El diagnóstico es grave, pero la organización sostiene que aún hay tiempo de actuar.

El dato de partida resume la magnitud del problema: la humanidad consume como si dispusiera de 1,8 planetas Tierra, aunque solo existe uno. “El consumo desenfrenado no es un problema futuro, es la crisis que estamos viviendo ahora y que afecta a millones de personas vulnerables en todo el mundo”, afirma Diego Díaz Martín, director general de Vitalis.

En materia de temperatura, los números son igualmente contundentes. En 2025 el calentamiento global alcanzó cerca de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, el umbral crítico establecido en el Acuerdo de París. Los últimos 11 años consecutivos, entre 2015 y 2025, han sido los más cálidos jamás registrados, con 2024 ocupando el primer lugar. Las concentraciones atmosféricas de los tres principales gases de efecto invernadero —dióxido de carbono, metano y óxido nitroso— alcanzan niveles sin precedentes en la historia de la humanidad.

El planeta, según Vitalis, se calienta diez veces más rápido que después de cualquier edad de hielo anterior. Las consecuencias ya son visibles: olas de calor, inundaciones masivas, sequías extremas y tormentas catastróficas afectan a cientos de miles de personas a diario. En 2025, la temporada de incendios en la Unión Europea fue la más destructiva desde 2006, con más de un millón de hectáreas consumidas, de las cuales 460.585 correspondieron a España y Portugal.

Victor Dutra en Pexels

El nivel del mar y la contaminación plástica

El nivel del mar ha aumentado más de 20 centímetros desde inicios del siglo XX, poniendo en riesgo comunidades costeras enteras. El fenómeno amenaza no solo infraestructuras sino modos de vida que millones de personas han conocido durante generaciones.

La contaminación por plásticos sigue la misma tendencia de aceleración. La producción mundial pasó de 2 millones de toneladas en 1950 a 419 millones en 2015. Hoy, aproximadamente 14 millones de toneladas de plástico ingresan a los océanos cada año, con consecuencias aún no del todo dimensionadas para los ecosistemas marinos y la cadena alimentaria.

¿Hay margen para actuar?

Pese al diagnóstico, Vitalis insiste en que la comunidad científica es unánime en un punto: aún estamos a tiempo. Cada décima de grado de calentamiento evitado, cada bosque protegido y cada tonelada de plástico que no llega al océano tiene consecuencias reales en los escenarios futuros.

“El planeta no necesita salvación; necesita que dejemos de dañarlo. Y ese poder está en nuestras manos”, concluye la ONG en su balance por el Día de la Tierra.

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