Fin de exención del IVA en compras internacionales: Recaudación alcanza los US$94 millones desde su implementación

04 may. 2026 - 11:53 hrs.

¿Qué pasó?

Desde el pasado 25 de octubre de 2025, el panorama del comercio electrónico en Chile experimentó un cambio estructural con la entrada en vigencia de la ley de cumplimiento de obligaciones tributarias.

Según el balance más reciente entregado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), la eliminación de la exención del IVA para bienes importados de bajo valor ha logrado recaudar un total de US$94 millones ($85 mil millones de pesos) en sus primeros meses de aplicación.

Esta medida, que forma parte de la estrategia nacional contra la evasión fiscal, puso fin al beneficio que permitía importar productos de hasta US$41 sin pagar impuestos.

Actualmente, todas las compras de bienes físicos en plataformas como AliExpress, Amazon, Temu, Shein y eBay deben tributar el 19% de IVA, independientemente de su valor.

El desglose de las cifras

El informe del SII detalla un crecimiento sostenido en la declaración de estos impuestos. En el primer periodo reportado (octubre-diciembre 2025), se registraron 28 plataformas declarantes con una recaudación de US$41 millones. Para el segundo trimestre de vigencia (enero-marzo 2026), el número de plataformas inscritas subió a 30, elevando la cifra recaudada a US$53 millones, consignó La Tercera.

Jorge Trujillo, director del SII, destacó que estos resultados son consistentes con las proyecciones iniciales y subrayó el impacto positivo en la competitividad local. "Estos avances confirman que estamos igualando la cancha para los contribuyentes que cumplen sus obligaciones, combatiendo la evasión asociada al comercio informal", señaló la autoridad.

Impacto en los consumidores y fiscalización

Para las compras de hasta US$500, el impuesto se aplica directamente en la plataforma al momento del pago, lo que permite un proceso de internación más expedito. En cambio, aquellas transacciones que superan dicho monto deben regirse por el régimen general de importación ante Aduanas.

El SII adelantó que los próximos meses estarán marcados por una fiscalización más rigurosa. A través del cruce de datos con instituciones bancarias sobre transacciones con tarjetas de crédito y débito, además de la información proporcionada por Aduanas, el organismo verificará que las plataformas extranjeras estén declarando correctamente las ventas realizadas a usuarios en Chile.

Finalmente, el organismo hizo un llamado a los consumidores a preferir los comercios que ya están inscritos en este régimen simplificado, asegurando así que sus productos lleguen sin contratiempos y contribuyendo formalmente al erario nacional.

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