IVA en compras internacionales: ¿Qué plataformas aplicarán el 19% de impuesto desde este sábado?

24 oct. 2025 - 12:00 hrs.

Este sábado 25 de octubre entra en vigor un cambio clave en la normativa tributaria chilena: se elimina la exención del 19% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de aranceles en compras internacionales menores a US$ 41 ($38.796).

Según informó Diario Financiero, esta modificación se enmarca en la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y aplicará para compras desde el extranjero por hasta US$ 500 ($473.118). Aunque estas seguirán exentas del arancel de importación, sí deberán pagar el IVA.

Para cumplir con la normativa, varias plataformas internacionales de comercio electrónico han iniciado gestiones con el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas para comenzar a cobrar el 19% del IVA directamente al comprador.

¿Qué plataformas aplicarán el cobro del 19% de IVA?

AliExpress

Amazon

Ebay

Shein

Temu

Elsevier

Its Elementary

Shopee

Regina Margherita

Everich Group

Abebooks

Bershka

Bodytailr

Seoul Leaguer

Zen Group

Vonndia

El objetivo de esta medida es frenar el uso indebido de la exención, ya que muchos contribuyentes fraccionaban compras para evitar el pago del impuesto y abastecer el comercio informal.

Las empresas extranjeras que vendan a consumidores chilenos deberán inscribirse en el sistema especial de tributación del IVA ante el SII.

“A partir del 25 de octubre, en la medida que las personas prefieran las plataformas inscritas ante el SII para realizar sus compras internacionales de bienes por hasta US$ 500, tendrán mayor garantía de que recibirán su compra de manera más expedita y, con ello, estarán aportando también a una correcta declaración y pago del IVA”, declaró la directora (s) del SII, Carolina Saravia.

¿Cómo se aplicará el cobro?

Desde este sábado, todos los bienes con destino a Chile (ropa, artículos, dispositivos electrónicos) comprados en plataformas internacionales tendrán un recargo equivalente al 19% del precio.

Ejemplo: si un usuario compra carcasas por $5.000, terminará pagando $5.950, ya que se suma el 19% ($950) al valor original.

