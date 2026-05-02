Detienen a sujeto acusado de envenenar comida para bebés en Austria
- Por Cristian Reyes | AFP
¿Qué pasó?
Un hombre sospechoso de haber envenenado unos tarros de papilla para bebés con matarratas, supuestamente para chantajear al fabricante alemán HiPP, fue detenido este sábado en Austria, anunció la policía, citada por la agencia austriaca APA.
Según la dirección de la policía de la región de Burgenland, al sur de Viena, el sospechoso tiene 39 años. De momento no se divulgó su identidad.
La policía tampoco precisó dónde fue arrestado; sin embargo, fue acusado de poner deliberadamente en peligro la seguridad pública y de intento de lesiones graves.
Las autoridades alemanas también están investigando este caso por sospechas de extorsión contra el fabricante HiPP.
Según la policía de Baviera, que coordina las pesquisas, se encontraron cinco frascos con comida envenenada antes de que fuera consumida en Austria, República Checa y Eslovaquia.
Un bote comprado en un supermercado Spar de Eisenstadt, capital de Burgenland, también fue encontrado el 18 de abril. Contenía 15 microgramos de matarratas.
A mediados de abril, HiPP pidió retirar de forma preventiva tarros potencialmente contaminados en Austria.
Las alertas atañían sobre todo a un bote de 190 gramos de "puré de verduras de zanahoria y patata".
Otro tarro, vendido en la misma filial de Spar en Eisenstadt e igualmente sospechoso de haber sido contaminado con matarratas, todavía no ha sido encontrado.
