¡Históricos! Astronautas de Artemis II se convierten en los humanos que viajaron más lejos de la Tierra

06 abr. 2026 - 18:27 hrs.

Los cuatro astronautas de la misión lunar Artemis II de la NASA se convirtieron este lunes en los seres humanos en volar a mayor distancia de la Tierra, mientras se preparan para observar zonas de la Luna solo vistas mediante imágenes tomadas por satélites.

El equipo de Artemis II batió el récord anterior de 400.171 kilómetros establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970. Se espera que durante el día de hoy esta misión supere en más de 6.600 kilómetros la anterior marca, para alcanzar 406.778 kilómetros de distancia.

"Hoy, en nombre de toda la humanidad, ustedes están yendo más allá de esa frontera", dijo Jenni Gibbons, del control de la misión en Houston. Fue uno de los logros más destacados del viaje hasta ahora.

"Para desafiar a esta generación y a la siguiente"

El astronauta Jeremy Hansen dijo que el momento estaba pensado "para desafiar a esta generación y a la siguiente, para asegurarnos de que este récord no dure mucho tiempo".

La tripulación propuso designar dos cráteres hasta ahora sin nombre: uno en honor a su apodo para la nave espacial: "Integrity".

Propusieron un segundo nombre, "Carroll", para otro cráter, que pidieron que fuera bautizado en honor de la difunta esposa del comandante de la misión Reid Wiseman. La mujer murió de cáncer.

"Es un punto brillante en la Luna", dijo Hansen, con la voz quebrada por la emoción. "Y nos gustaría llamarlo Carroll".

Los astronautas se abrazaron, y en el control de la misión en Houston se guardó un momento de silencio: "Cráteres Integrity y Carroll, recibido fuerte y claro. Gracias", dijo Gibbons.

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