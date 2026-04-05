Misión Artemis II se acerca a su objetivo: Esta es la hora en que podrás ver el sobrevuelo lunar

05 abr. 2026 - 11:18 hrs.

La humanidad está a punto de vivir un momento histórico. La Misión Artemis II de la NASA lleva a cuatro astronautas en un viaje de aproximadamente diez días alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra, convirtiéndose en la primera misión tripulada en rodear nuestro satélite natural desde la era del Apolo.

Esta misión representa un hito sin precedentes en la exploración espacial. Dependiendo del día exacto de lanzamiento, la tripulación podría romper el récord del viaje más lejano realizado por seres humanos desde la Tierra, superando la marca histórica establecida en 1970 por la tripulación del Apolo 13.

¿Cuándo sobrevolarán la Luna y cómo verlo?

La transmisión oficial del momento en que la tripulación rodea la Luna está programada para el lunes 6 de abril a la 1:00 pm, hora del Este de Estados Unidos, y podrá verse en vivo a través de NASA+, la plataforma de streaming gratuita de la agencia espacial, disponible en nasa.gov.

Durante el sobrevuelo lunar planificado, los astronautas tomarán fotografías de alta resolución y registrarán sus propias observaciones de la superficie lunar, incluyendo zonas del lado lejano de la Luna que ningún ser humano ha visto directamente antes.

La nave Orion se acercará a entre 4.000 y 6.000 millas de la superficie lunar mientras rodea el lado oscuro, y la tripulación perderá comunicación con la Tierra entre 30 y 50 minutos durante ese tramo. nasa Será un momento de silencio total entre los astronautas y el planeta, algo que pocas personas han experimentado en la historia.

Una vez superado el punto más cercano a la Luna, la misión iniciará su regreso, con el amerizaje previsto en el Océano Pacífico al final del décimo día de vuelo, donde personal de la NASA y la Marina de los Estados Unidos estará esperando a la tripulación.

¿Quiénes son los cuatro astronautas?

Los astronautas de Artemis II son Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA, y el astronauta Jeremy Hansen de la CSA (Agencia Espacial Canadiense).

Reid Wiseman es el comandante de la misión. Este nativo de Baltimore se desempeñó anteriormente como ingeniero de vuelo a bordo de la Estación Espacial Internacional para la Expedición 41, de mayo a noviembre de 2014. Durante esta misión de 165 días, Wiseman y sus compañeros de tripulación completaron más de 300 experimentos científicos.

Victor Glover es el piloto. Glover fue seleccionado como astronauta en 2013 mientras se desempeñaba como miembro del cuerpo legislativo en el Senado de Estados Unidos. Este nativo de California es aviador naval y fue piloto de pruebas en los aviones F/A-18 Hornet, Super Hornet y EA-18G Growler.

Christina Koch ocupa el rol de especialista de misión. Su experiencia previa en vuelos espaciales consiste en vivir y trabajar en la Estación Espacial Internacional durante casi todo 2019. Koch pasó un total de 328 días consecutivos en el espacio y participó en las primeras caminatas espaciales exclusivamente de mujeres.

Jeremy Hansen es el segundo especialista de misión, y el que más historia hace entre todos. Nacido en London, Ontario, Canadá, Hansen ha sido designado como especialista de misión para Artemis II, lo que lo convertirá en el primer canadiense en volar alrededor de la Luna.

¿Por qué hace historia?

Esta misión rompe varios récords al mismo tiempo.

Primero, es la primera vez desde 1972 que seres humanos se alejan tanto de la Tierra. La tripulación de Artemis II recorrerá una distancia cercana a 7.400 kilómetros más allá del lado lejano de la Luna, pudiendo ver la Tierra y la Luna desde las ventanas de Orion, con la Luna cerca en primer plano y la Tierra a unos 370.000 kilómetros de fondo.

Segundo, la distancia exacta de la tripulación a la Luna oscilará entre 6.400 y 9.650 kilómetros sobre su superficie. Esto está más lejos de la Luna que los 129 kilómetros que logró Artemis I, pero sigue siendo decenas de miles de kilómetros más cerca de lo que ningún ser humano haya llegado en más de 50 años.

Tercero, será el primer vuelo tripulado de la nave Orion, luego de que Artemis I la probara sin astronautas en 2022.

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