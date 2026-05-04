Trámites de inmigración para detenidos: cómo afecta a los migrantes en Estados Unidos la decisión que frena política de Trump

04 may. 2026 - 13:05 hrs.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York anuló la política migratoria de detención obligatoria de Donald Trump. Los magistrados tomaron esta decisión para frenar el colapso dentro de los centros de detención administrados por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE).

El fallo judicial restituye el derecho a fianza para millones de personas indocumentadas, tras las consecuencias que trajo la estrategia presidencial, como la muerte trágica de 47 extranjeros sin antecedentes penales en las diferentes prisiones.

¿Qué impacto tiene para los migrantes en Estados Unidos?

De acuerdo al abogado de migración Jonathan Shaw, esta resolución otorga una oportunidad de libertad condicional bajo fianza para muchos extranjeros detenidos. Los defensores legales ya pueden solicitar audiencias formales para liberar a sus clientes encarcelados en las jurisdicciones de Nueva York, Connecticut y Vermont.

El histórico fallo restablece la aplicación de la sección 236 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Esta norma permite a los inmigrantes con arraigo demostrar su buena conducta, siempre que prueben ante el tribunal que no representan ningún riesgo de fuga ni un peligro social para el país.

Foto: Freepik

Los jueces de la corte calificaron la normativa de la administración Trump como el mandato de “detención masiva sin fianza más amplio en la historia de la nación”, advirtiendo que genera un “shock sísmico” que colapsa la capacidad de la infraestructura actual, separa familias y encarcela a millones de no ciudadanos.

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Sin embargo, la decisión provocó una división entre las diferentes cortes federales de apelaciones: tribunales en Luisiana y Misuri respaldan la postura de la administración nacional sobre la detención obligatoria, generando una gran incertidumbre jurídica para los migrantes en otros estados.

A su vez, el Departamento de Seguridad Nacional presentará apelaciones para defender su normativa ante la Corte Suprema, rechazando el fallo y afirmando que las autoridades actúan bajo la letra exacta de la ley nacional, con el objetivo de restablecer el control total sobre la población extranjera indocumentada en el país, informó CBS News.

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