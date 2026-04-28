Estados Unidos lanzará pasaportes de edición limitada con la imagen y firma de Donald Trump

28 abr. 2026 - 16:43 hrs.

El Departamento de Estado de Estados Unidos se prepara para lanzar una edición limitada de pasaportes con un diseño especial que incluye la imagen del presidente Donald Trump en la portada interior, junto a su firma en letras doradas.

La iniciativa se enmarca en la celebración del 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos, prevista para julio de este año, y forma parte de la campaña de la administración Trump denominada “America250”, según informó Fox News Digital.

“Mientras Estados Unidos celebra su 250 aniversario en julio, el Departamento de Estado se prepara para lanzar un número limitado de pasaportes estadounidenses de diseño especial para conmemorar esta ocasión histórica”, declaró Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, en declaraciones a Fox News Digital.

Según las maquetas del documento obtenidas por Fox News, el diseño muestra la imagen de Trump rodeada por el texto de la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense, con su firma en dorado. Otra página incluye el célebre cuadro de los padres fundadores durante la firma de la Declaración de Independencia.

¿Cómo es el diseño del pasaporte?

La portada del pasaporte también fue levemente modificada: las palabras “United States of America” aparecen ampliadas en la parte superior, sobre el escudo. La contraportada mostrará una bandera estadounidense con el número “250” centrado entre las 13 estrellas de la versión de 1777 de la bandera.

En cuanto a las características técnicas, Pigott señaló que los documentos mantendrán “los mismos elementos de seguridad que hacen del pasaporte estadounidense el documento más seguro del mundo”.

Los pasaportes estarán disponibles en la Agencia de Pasaportes de Washington para cualquier ciudadano estadounidense que solicite un nuevo pasaporte, sujeto a disponibilidad. Aún no está claro cuántos ejemplares serán emitidos ni si el solicitante deberá pedir expresamente el pasaporte de diseño especial, según reporta CNN.

La medida se suma a otras iniciativas de la administración Trump en el marco del “America250”: entre los eventos planificados figuran una carrera de Grand Prix en el National Mall en agosto y una pelea de UFC en el jardín sur de la Casa Blanca en junio.

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