Volverías con tu ex? 2 capítulo 5 EN VIVO: esta noche el choque entre Rai y Mateucci
- Por Meganoticias
Este domingo llega el quinto capítulo de Volverías con tu ex? 2 y trae uno de los momentos más esperados del reality de Mega: el duro choque entre Raimundo "Rai" Cerda y Luis Mateucci que casi termina a golpes dentro del encierro.
El Enfrentamiento Que Todos Esperan
Los avances del capítulo 5 de Volverías con tu ex? 2 anticipan el momento más explosivo de la temporada hasta ahora. Mateucci provocó a Rai cuestionando su separación de Faloon Larraguibel con una frase directa: "No te hagas el soltero". La tensión escaló hasta que Rai se paró a encararlo, mientras el argentino se burlaba con frases como "dale torito".
Compañeros y producción tuvieron que intervenir para evitar que pasara a mayores.Ir a la siguiente nota
Cuándo y Dónde Ver el Capítulo 5 de Volverías con Tu Ex? 2
El capítulo 5 de Volverías con tu ex? 2 se emite este domingo por la señal de Mega, después de Atrapados 133. El programa puede seguirse en vivo y de forma gratuita a través de Mega.cl, el canal de YouTube MEGA Oficial y la plataforma Mega GO.
Los suscriptores del plan Full de Mega GO pueden además acceder a la señal Non Stop con el 100% del contenido del encierro las 24 horas. Mega 2 emite todas las noches a las 21:00 horas la versión extendida en Volverías con tu ex? 2 En Bruto. El reality también está disponible en Disney+ para América Latina y en Netflix en España.
Las parejas del reality:
- Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova
- Claudio Rojas y Hurubachi "Huru" Pardo
- Daniel Valenzuela y Yamila Reyna
- Alexandra Dickerson y Mario Irazzoky
- Raimundo Cerda y Sofía Latorre
- Nicole Moreno y Luis Mateucci
- Estefanía Marquis y Carlos Águila
- Valentina "Guarén" Torres y Nicolás Solabarrieta
- Yasmín Valdés y Mariano Brozincevic
- Fernanda Brown y Christopher Peral.
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