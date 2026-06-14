Volverías con tu ex? 2 capítulo 5 EN VIVO: esta noche el choque entre Rai y Mateucci

14 jun. 2026 - 21:30 hrs.

Este domingo llega el quinto capítulo de Volverías con tu ex? 2 y trae uno de los momentos más esperados del reality de Mega: el duro choque entre Raimundo "Rai" Cerda y Luis Mateucci que casi termina a golpes dentro del encierro.

El Enfrentamiento Que Todos Esperan

Los avances del capítulo 5 de Volverías con tu ex? 2 anticipan el momento más explosivo de la temporada hasta ahora. Mateucci provocó a Rai cuestionando su separación de Faloon Larraguibel con una frase directa: "No te hagas el soltero". La tensión escaló hasta que Rai se paró a encararlo, mientras el argentino se burlaba con frases como "dale torito".

Compañeros y producción tuvieron que intervenir para evitar que pasara a mayores.

Cuándo y Dónde Ver el Capítulo 5 de Volverías con Tu Ex? 2

El capítulo 5 de Volverías con tu ex? 2 se emite este domingo por la señal de Mega, después de Atrapados 133. El programa puede seguirse en vivo y de forma gratuita a través de Mega.cl, el canal de YouTube MEGA Oficial y la plataforma Mega GO.

Los suscriptores del plan Full de Mega GO pueden además acceder a la señal Non Stop con el 100% del contenido del encierro las 24 horas. Mega 2 emite todas las noches a las 21:00 horas la versión extendida en Volverías con tu ex? 2 En Bruto. El reality también está disponible en Disney+ para América Latina y en Netflix en España.

Las parejas del reality:

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