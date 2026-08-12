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Cortes de agua en la Región Metropolitana: Revisa los sectores que se verán afectados este miércoles

¿Qué pasó?

Aguas Andinas programó cortes de agua para sectores de dos comunas de la Región Metropolitana durante este miércoles 12 de agosto, debido a trabajos de mantención. 

A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta 15 horas. 

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¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este miércoles? 

Cerrillos: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas

Aguas Andinas

Recoleta: Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del jueves 13 de agosto

Aguas Andinas

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