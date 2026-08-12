Cortes de agua en la Región Metropolitana: Revisa los sectores que se verán afectados este miércoles

12 ag. 2026 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas programó cortes de agua para sectores de dos comunas de la Región Metropolitana durante este miércoles 12 de agosto, debido a trabajos de mantención.

A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta 15 horas.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este miércoles?

Cerrillos: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas

Aguas Andinas

Recoleta: Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del jueves 13 de agosto

Aguas Andinas

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