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El caos que rodea al Mercado Central: El deterioro del histórico recinto que busca recuperarse

14 jun. 2026 - 21:47 hrs.

El Mercado Central de Santiago, declarado monumento histórico y elegido entre los mejores del mundo, enfrenta una profunda crisis marcada por comercio ambulante, delincuencia y abandono en su entorno.

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