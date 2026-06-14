El caos que rodea al Mercado Central: El deterioro del histórico recinto que busca recuperarse
14 jun. 2026 - 21:47 hrs.
El Mercado Central de Santiago, declarado monumento histórico y elegido entre los mejores del mundo, enfrenta una profunda crisis marcada por comercio ambulante, delincuencia y abandono en su entorno.
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