Beneficios para militares: descuentos del Mes de Agradecimiento 2026 en Estados Unidos para los miembros del ejército

03 may. 2026 - 10:15 hrs.

Durante mayo, conocido en Estados Unidos como el Mes de Agradecimiento a las Fuerzas Armadas, se despliega una amplia gama de beneficios y descuentos dirigidos a militares en servicio activo, veteranos y sus familias.

De acuerdo a Military, estas iniciativas buscan reconocer su labor y sacrificio, ofreciendo desde rebajas en compras hasta acceso gratuito a espacios recreativos y culturales.

¿Cuáles son las ofertas más destacadas para los militares en 2026?

Entre las ofertas más destacadas para 2026 se encuentra la membresía de AARP, que brinda hasta un 45 % de descuento para miembros del servicio y veteranos, permitiéndoles además acceder a promociones durante todo el año en restaurantes, viajes y otros servicios.

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En el ámbito comercial, tiendas como Academy Sports + Outdoors ofrecen un 10 % de descuento en compras tanto en línea como presenciales entre finales de abril y comienzos de julio.

El acceso gratuito a actividades culturales también forma parte de estos beneficios: el programa Blue Star Museums permite la entrada sin costo a cientos de museos para militares activos y sus familias desde mediados de mayo hasta septiembre, gracias a una colaboración entre organizaciones culturales y el Departamento de Defensa.

Los parques temáticos se suman con iniciativas similares: Busch Gardens y SeaWorld ofrecen entradas gratuitas por un día a veteranos y hasta tres acompañantes, mientras que el Silverwood Theme Park permite el acceso sin costo durante fechas específicas de mayo, junto con tarifas reducidas para familiares.

Asimismo, varios zoológicos como el Cincinnati Zoo y el Indianapolis Zoo brindan entrada gratuita durante el Día de los Caídos, ampliando la oferta a familiares con descuentos especiales.

Lugares históricos como Colonial Williamsburg también participan, otorgando acceso gratuito en fechas conmemorativas a militares y sus acompañantes.

En el sector gastronómico y minorista, cadenas como Mission BBQ regalan alimentos durante fechas específicas, mientras Rack Room Shoes ofrece descuentos especiales en tiendas.

En conjunto, facilitan el acceso a experiencias recreativas, culturales y de consumo con beneficios tangibles durante todo el mes y, en algunos casos, durante el resto del año.

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