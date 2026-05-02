"No puedo imaginar que sea aceptable": Trump duda de aceptar la propuesta de Irán para terminar el conflicto

02 may. 2026 - 21:33 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el sábado que estudiará la nueva propuesta iraní de paz, aunque puso en duda la posibilidad de aceptarla, luego de que un mando militar de Irán advirtiera que podrían reanudarse las hostilidades entre los dos países.

Ambas partes observan un alto el fuego desde el 8 de abril, al cabo de casi 40 días de bombardeos de Estados Unidos e Israel, y de represalias iraníes contra las monarquías del Golfo aliadas de Washington.

Islamabad acogió una ronda de conversaciones el 11 de abril que concluyó sin acuerdo debido a que las posiciones siguen muy alejadas en cuanto al estrecho de Ormuz -donde Irán tiene la pretensión de cobrar gravámenes por el paso de buques- y el programa nuclear de la república islámica. Irán transmitió esta semana un nuevo texto a través de Pakistán, que ejerce de mediador.

Según la agencia oficial Tasnim, la propuesta de 14 puntos plantea terminar el conflicto en todos sus frentes y establece condiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde pasaba 20% de la producción petrolera mundial. Pero Trump puso en duda la posibilidad de aceptar la propuesta iraní.

¿Qué dijo Trump?

"Pronto revisaré el plan que Irán acaba de enviarnos, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le han hecho a la Humanidad y al mundo en los últimos 47 años", dijo en una publicación en su plataforma Truth Social.

Este sábado, Mohamad Jafar Asadi, inspector adjunto del mando militar central Jatam al Anbiya, abrió la posibilidad de una reanudación de las hostilidades.

"Es probable que se reanude el conflicto con Estados Unidos, y los hechos demuestran que Estados Unidos no respeta ninguna promesa ni acuerdo", dijo el alto oficial, citado por la agencia iraní Fars.

El viceministro de Exteriores, Kazem Gharibabadi, señaló que "ahora la pelota está en el campo de Estados Unidos, que debe elegir entre la vía diplomática o la continuación del enfoque confrontativo".

Trump tenía en teoría hasta el viernes para solicitar la autorización del Congreso de Estados Unidos para continuar la guerra iniciada junto con Israel el 28 de febrero. Pero optó por enviar una carta a los líderes legislativos para notificarles que las hostilidades contra Irán "habían terminado".

Todo sobre Guerra en Irán