Ministra de Desarrollo Social aborda proyecto de restricción de redes sociales a menores y polémica por recorte de presupuestos

02 may. 2026 - 16:02 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, abordó en Meganoticias Siempre Juntos el proyecto de "Entornos Digitales Seguros", iniciativa que busca restringir las redes sociales a los menores de edad, argumentando el peligro al que se exponen en las plataformas digitales sin tener la supervisión de un adulto.

Por otro lado, la secretaria de Estado se refirió a los polémicos recortes que mandató el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a realizar en cada ministerio, lo que equivale al 3% del presupuesto de cada cartera de Gobierno.

Proyecto para limitar las redes sociales a menores de edad

Respecto a la importancia de esta iniciativa, María Jesús Wulf dijo que "nosotros como gobierno de Chile estamos muy preocupados del desarrollo de la infancia. Nos importa que los niños y los adolescentes puedan tener un entorno seguro, y no solo un entorno físico, que tengamos barrios más seguros, escuelas más seguras, sino que también un entorno digital, porque sabemos que los niños y los adolescentes están pasando muchas horas al día conectados a las pantallas, conectados en las redes sociales y que ahí hay mucho riesgo".

"Hay riesgos que afectan su desarrollo, también se exponen a contenidos que no son adecuados y además hay adultos, por ejemplo, en los casos de grooming (un adulto se gana la confianza de un niño con el fin de manipularlo para diferentes fines), que se ponen en contacto con los adolescentes, con los niños, sin que ellos sepan y obtienen contenido que es inadecuado o pueden darse situaciones abusivas", agregó la titular de Desarrollo Social.

Por otro lado, Wulf también argumentó que el uso de las redes sociales en los menores puede traer casos de acoso y de ciberbullying.

Sobre el proyecto, recalcó que "lo vamos a ir dando a conocer en la medida en que hagamos un levantamiento técnico, muy profesional, con evidencia internacional, que asegure que la implementación de la política tenga un éxito y una protección en la infancia".

Recorte de presupuesto en Desarrollo Social y programa de ajuar

Hacienda recortó $32.721 millones en el Ministerio de Desarrollo Social, donde uno de los programas afectados fue el de "Apoyo al Recién Nacido", lo que se conoce como el ajuar que el Gobierno entrega a los lactantes.

Wulf enfatizó que "nosotros como ministerio hemos sido muy responsables en esta necesidad país, que es la de usar de forma eficiente el gasto fiscal, y lo que vemos es que hay una caída sostenida de la natalidad en nuestro país y lo que hicimos es ajustar la cantidad de ajuares de recién nacidos que tenemos a la demanda, es decir, a las necesidades por cada recién nacido".

Luego, la titular de Desarrollo Social recalcó que "nadie se va a quedar sin ajuar, ningún niño de nuestro país; estamos ajustándonos a la cantidad de niños que están naciendo".

"Todas estas medidas que se tomaron no recortan beneficios sociales, sino que buscan hacer un uso adecuado y responsable de los fondos fiscales", concluyó.

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