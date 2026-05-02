Alerta en Los Lagos: Confirman los primeros casos de Influenza Aviar H5N1 en Chiloé

02 may. 2026 - 16:41 hrs.

¿Qué pasó?

La provincia de Chiloé registró los primeros casos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), subtipo H5N1, en aves silvestres de la región de Los Lagos. Así lo confirmó el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que activó sus protocolos sanitarios tras recibir denuncias de la propia ciudadanía.

Los animales afectados son un pato quetro (Tachyeres pteneres) hallado en Ancud y un cisne de cuello negro (Cygnus melancoryphus) encontrado en Curaco de Vélez. En ambos casos, fueron vecinos quienes alertaron al SAG, cuyos equipos de las oficinas de Castro y Ancud respondieron con rapidez para tomar las muestras correspondientes.

Desde que se conocieron los resultados, el organismo desplegó una serie de acciones en las zonas afectadas: seguimiento permanente en los puntos donde se encontraron las aves, recolección de otros ejemplares muertos, refuerzo de las medidas de bioseguridad en criaderos de traspatio cercanos a la costa y una campaña de comunicación dirigida a la comunidad local.

La importancia de denunciar ante un caso sospechoso

El SAG subrayó la importancia de que la ciudadanía informe de inmediato si detecta aves con comportamientos extraños o muertes inusuales. La autoridad también recordó que el H5N1 puede contagiarse a humanos, por lo que insistió en no tocar ni acercarse a aves que presenten síntomas o que estén muertas.

"El mensaje central es reportar. La denuncia oportuna permite a los equipos técnicos del SAG actuar de manera rápida y segura, resguardando la sanidad animal y la salud pública", enfatizó Juan José Llantén, médico veterinario y jefe de campaña de Influenza Aviar del SAG Los Lagos, según consignó el Diario El Calbucano.

El SAG detalló los síntomas que deben motivar una denuncia inmediata: diarrea, decaimiento, depresión, coloración azulada en cresta, barbillas o patas, plumaje erizado, falta de coordinación y muertes sin causa aparente. Ante cualquiera de estas señales, la recomendación es no manipular al animal y contactar al SAG de inmediato.

Qué deben hacer quienes tienen aves domésticas

El organismo también entregó indicaciones específicas para propietarios y pequeños productores, con el objetivo de evitar que el virus llegue a sus planteles:

Mantener a las aves en gallineros cerrados, evitando el contacto con aves silvestres.

Proteger adecuadamente el agua y el alimento para impedir su contaminación.

Utilizar ropa y calzado de uso exclusivo para el manejo de las aves.

Mantener una adecuada limpieza y desinfección de las instalaciones.

Evitar el ingreso de personas ajenas al plantel.

El Seremi de Agricultura de Los Lagos, Francisco Cárcamo, pidió calma a la población y aseguró que las autoridades están trabajando de forma activa: "Como gobierno, estamos entregando medidas de vigilancia y efectuando monitoreo permanente para poder alertar casos positivos. El llamado a la comunidad es a mantener la calma, hacer las denuncias correspondientes cuando vean algún tipo de ave, ya sea silvestre o de corral, a través de los canales oficiales del SAG".

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