Tras supensión de exportaciones por gripe aviar: ¿Bajará el precio del pollo?

25 abr. 2026 - 02:00 hrs.

¿Qué pasó?

Tras el brote de gripe aviar que obligó al Servicio Agrícola Ganadero (SAG) a suspender temporalmente sus exportaciones avícolas hacia China, se ha generado un efecto inesperado para los consumidores, ya que el precio del pollo está bajando en las carnicerías del país.

Los proveedores han comenzado a trasladar los descuentos a sus distribuidores, quienes a su vez los han traspasado a los clientes finales. Por ahora, los especialistas proyectan estabilidad en el corto plazo.

¿Cuánto baja el precio del pollo?

La mayor oferta disponible en el mercado interno ya se refleja en rebajas concretas en los locales de venta. Es más, en algunas carnicerías, la pechuga de pollo bajó de $4.000 a $3.998, y el trutro entero pasó de $3.498 a $2.998.

Desde el 27 de marzo, el SAG autosuspendió las exportaciones de productos avícolas hacia China tras detectarse el brote de gripe aviar. Solo siguieron operando los mercados con acuerdos de regionalización o zonificación vigentes. El pollo fresco que estaba destinado al exterior dejó de salir del país, incrementando la oferta interna y presionando los precios hacia abajo.

Los expertos del sector señalan que el mercado ya absorbió el impacto de esta medida. No se esperan cambios considerables en los próximos días, dado que la situación se viene desarrollando desde hace casi un mes. Además, el precio del pollo fresco nacional tenderá a nivelarse con el costo del pollo congelado importado, lo que actuaría como un piso natural del mercado.

Para los consumidores, el momento es oportuno. Quienes compren ahora podrán aprovechar precios más convenientes antes de que la situación externa se normalice y la oferta vuelva a equilibrarse. El pollo sigue siendo menos de $3.000 en varios puntos de venta, manteniéndose como una de las proteínas más accesibles de la canasta familiar.

Con todo, la incertidumbre internacional persiste. Mientras la restricción hacia China continúe vigente, la mayor disponibilidad interna seguirá favoreciendo al bolsillo de los chilenos. Sin embargo, cualquier cambio en el escenario externo podría revertir rápidamente esta tendencia y volver a presionar los precios al alza.

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