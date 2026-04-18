Peligra la producción de arroz en Chile y podría aumentar su precio: ¿Cuáles son las razones?

18 abr. 2026 - 01:30 hrs.

¿Qué pasó?

Tras el alza de los precios del combustible, son varios los productos que se espera que aumenten su valor, como es el caso de alimentos como la papa, lechuga, tomate, entre otros.

Pero ahora se suma uno más, el arroz, uno de los alimentos favoritos de las y los chilenos, teniendo en cuenta que en nuestro país se consumen casi 200 mil toneladas en el año.

¿Por qué subirá el arroz?

El aumento del precio de las bencinas sería el principal gatillante de un inminente aumento del costo del arroz, ya que el 94% de la producción nacional de arroz está concentrado en las regiones del Maule, y alguna en Ñuble.

Bernardo Ramos, agricultor y presidente de la Sociedad Nueva Esperanza, explica que "para producir los costos se nos están elevando mucho por el tema de los insumos, el combustible".

Por otro lado, Andrés Larena, consultor agrícola en Parral, agrega que esto implica un aumento del flete que el año pasado "valía 8 o 10 pesos por kilo; hoy ya está llegando a los 16 pesos, 18 pesos por kilo. Lo mismo la máquina cosechera; hasta el año pasado salía 170 mil pesos; esta temporada está bordeando los 200 mil pesos".

También es importante tener en cuenta que muchas de las hectáreas que son cultivadas por la industria arrocera son arrendadas por los agricultores, quienes trabajan la tierra, la preparan, cosechan, transportan, venden, pero además, pagan el arriendo de los espacios para sembrar.

Por estas razones, las grandes empresas estarían buscando opciones más baratas para abastecerse de arroz, por lo que comprarían el producto en el extranjero, en desmedro de la industria nacional.