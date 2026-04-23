Funcionarios de Contraloría llegan a La Moneda para fiscalizar pagos en el marco del traspaso de mando

23 abr. 2026 - 12:27 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este jueves, alrededor de las 10:00 horas, funcionarios de la Contraloría llegaron al Palacio de La Moneda para constituirse en terreno e iniciar una fiscalización y así revisar los pagos efectuados a personal y otros gastos asociados con la Oficina del Presidente Electo, en el marco del traspaso de mando.

Meganoticias confirmó información con el ente fiscalizador y aseguraron que se revisará arriendos y gastos de inmueble utilizados en el periodo de transición del Presidente, José Antonio Kast, cuando este aún no asumía en Palacio.

También serán revisados los sueldos de cerca de 11 funcionarios de la Oficina del Presidente Electo, entre el 8 de enero y 10 de marzo, para conocer el detalle de estos.

Desde el Gobierno aseguran que todo está en regla

Según fuentes del Gobierno se asegura que estos gastos están en regla y son parte de la glosa que permite rendirlos completamente en marco del cambio de mando y que se descarta rendiciones extras a esto.

Recordemos que según información de La Segunda estos trabajadores realizaron labores en estas fechas, no obstante cada uno de ellos aparecen declarando actividades por el traspaso de Gobierno solo en febrero y marzo.

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