Gobierno descarta tren rápido Santiago-Valparaíso como proyecto: señalan que la idea "nunca existió como tal"

23 abr. 2026 - 09:48 hrs.

¿Qué pasó?

El proyecto de tren entre Santiago y Valparaíso ha sido impulsado en distintas administraciones como una alternativa para reducir los tiempos de viaje entre las capitales regionales.

Al respecto, el Ministerio del Interior afirmó que el denominado tren rápido no corresponde a un proyecto formal como se ha planteado públicamente, descartando que exista una iniciativa respaldada para un tren de alta velocidad entre ambas ciudades.

El ministro de Transportes, Louis de Grange, declaró: “El proyecto de tren rápido nunca existió como tal. Lo que se planteó en la anterior administración es un proyecto con carácter suburbano, con carácter regional, si bien es un proyecto que tiene su mérito”, indicó la autoridad.

Aclaración del Gobierno sobre el proyecto

Desde el Ejecutivo explicaron que lo propuesto por la administración anterior no correspondería a un tren bala de 300 km/h, sino al proyecto de carácter local con un recorrido que consideraba el sector norte de Santiago, pasando por Lampa, y proyectándose hacia Quillota y La Calera, para finalmente conectar con el Gran Valparaíso.

Según indicaron, esta iniciativa aún no cuenta con estudios de ingeniería básica ni de detalle, por lo que se encuentra en una fase preliminar y su desarrollo dependerá de futuras definiciones.

En esa línea, desde el Gobierno se precisó que la propuesta de tren rápido entre Santiago y Valparaíso debe competir con otros proyectos a nivel nacional, lo que puede incidir en el retraso de su eventual avance.

¿Qué proyectos están en evaluación? Expertos

Mientras tanto, se informó que existe una iniciativa ferroviaria con mayor nivel de avance, correspondiente a la extensión del tren hacia La Calera, la cual contempla una inversión cercana a los 800 millones de dólares.

Respecto al proyecto de tren rápido Santiago-Valparíaso, expertos plantean que en la discusión pública se han mezclado distintas ideas sobre este tipo de conexión ferroviaria.

“No es precisamente lo que se había hablado en el último gobierno, que era lo que se iba a estudiar. Mezcló ideas que venían desde hace muchos años”, afirmó la arquitecta y especialista en transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Alejandra Valencia.

En ese contexto, se explicó que el concepto de “tren rápido” puede generar interpretaciones distintas, ya que no necesariamente implica un sistema de alta velocidad entendido comunmente como tren bala, sino que se referiría a un servicio servicio moderno y eficiente, pero adaptado a las condiciones del territorio.

De acuerdo a lo planteado, la especialista alude a que la idea de un tren que alcance los 300 kilómetros por hora corresponde a planteamientos anteriores, mientras que las propuestas más recientes apuntan a evaluar alternativas de trazado sin una definición final.