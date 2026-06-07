Hijo de Julio Jung agradece el cariño del público en el velatorio de su padre: "Es una leyenda que será eterna"

07 jun. 2026 - 12:21 hrs.

Julio Jung Duvauchelle, hijo del fallecido actor y comediante Julio Jung del Favero, agradeció el cariño del público en el funeral de su padre, el que se efectúa hasta mañana lunes en el Teatro Oriente, comuna de Providencia.

En conversación con diversos medios de comunicación, el integrante del programa "Detrás del Muro" de Mega habló de la vida de su progenitor y del legado que dejó en la sociedad chilena.

"Mi papá hizo reír a muchos en Chile"

"Tremendo legado dejó mi padre, quien es un referente para mí y varios colegas. Es una leyenda que será eterna. Fue voz de radio, irradiaba energía, pasión por el teatro y la política. Me quedo tranquilo por las caras de la gente en la calle y todos los mensajes que nos han mandado como familia. El cariño a mi papá es gigante y no podemos más con eso. Gracias a todos", dijo para comenzar.

"Yo he aprendido mucho de mi papá y, principalmente, a recibir el cariño como actor y devolverlo al público. Mi papá siempre se dio el tiempo de hacer reír a quien le hablara", agregó.

Consultado por su deseo en estos complejos momentos, explicó que "ojalá la gente lo venga a despedir al Teatro Oriente. Acá hay relación cercana con la Corporación Cultural de Providencia. Acá también despedimos a Andrés Rillón (...) Esta es la comuna de mi padre, donde también fue concejal".

Para cerrar, expuso que "mi papá hizo reír a muchos en Chile y de distintas generaciones", añadiendo que "su demencia senil viene de pandemia y ahí me di cuenta de que ser abuelo en este país es muy difícil".

Los funerales de Julio Jung serán mañana lunes. Saldrá del Teatro Oriente a eso de las 10:30 horas, pasará por la Pérgola de las Flores y llegará al Cementerio General cerca de las 12:00 horas.

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