"Estoy atravesando una tormenta": Américo se despide de las redes sociales y anuncia que regresa a Arica

07 jun. 2026 - 09:14 hrs.

El cantante nacional de cumbia, Américo, anunció en un video una drástica medida tras los hechos ocurridos en su vida personal, específicamente tras su bullado quiebre con la actriz Yamila Reyna.

Domingo Vega, nombre de pila del artista, decidió dejar sus redes sociales, al menos por un tiempo, debido a que quiere reencontrarse consigo mismo; es más, abordó profundas razones en el video.

¿Qué dijo Américo?

"He estado en el ejercicio de mirarme en el espejo, no por vanidad, sino practicando con humildad reconocer errores y aprender de ellos desde lo más profundo", partió diciendo el artista.

Más adelante, Américo hizo un mea culpa sobre su manera de ser. "No he sido honesto, porque me la pasé trabajando en convertirme en alguien que solo quería ser querido, alguien que no los ofendiera o defraudara. No quería enojos, y eso me convirtió en el perfecto cómplice de mi infelicidad".

"Admito que tengo miedo del qué dirán las personas que no me importan y que no admiro. Busco constantemente logros para escaparme del fracaso, busqué la aprobación para ser parte de algo y de algunos, y la verdad es que ya no encajo en el lugar donde más quería estar", agregó.

"Hoy es el día y lugar perfecto donde mi persona se despida de las redes. Comprendí que es una exposición innecesaria que solo alimenta el ego", sentenció.

"Estoy atravesando una tormenta como nunca antes había enfrentado, lleno de angustias y ansiedades, de un cansancio que jamás había sentido y una paz que está a punto de acabarse", dijo.

Ante esta decisión, el intérprete de "Te vas" anunció que volverá "a casa, a mi tierra y con mi gente, vuelvo a Arica", donde estará con familiares y cercanos.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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