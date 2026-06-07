"¿Era necesario publicar algo tan privado?": Mariela Sotomayor recibe ola de críticas al revelar íntimo procedimiento médico

07 jun. 2026 - 10:15 hrs.

Las redes sociales se han transformado en el escenario ideal para que las figuras de la televisión compartan su día a día, sus proyectos y secretos de belleza. Sin embargo, existe una delgada línea entre lo público y lo estrictamente privado, un límite que los internautas no tardan en recordar cuando sienten que se ha cruzado.

Esto fue precisamente lo que vivió la conocida periodista de espectáculos Mariela Sotomayor, quien encendió el debate digital tras revelar detalles de una intervención médica sumamente íntima.

En su cuenta oficial de Instagram, la comunicadora rompió los tabúes y relató su experiencia tras someterse a un rejuvenecimiento vaginal.

La publicación de Mariela Sotomayor

En una publicación que buscaba promover el autocuidado femenino, Sotomayor explicó sus razones: “A mis 43 años, con 3 hijos y sin haber tenido partos vaginales, entendí algo importante: el autocuidado íntimo no debería comenzar cuando aparece un problema... porque justamente ahí está el problema”, reflexionó.

Además, detalló los beneficios técnicos de la intervención, mencionando que ayuda a tensar el canal vaginal, lo que otorga mayor sensibilidad y mejor lubricación. “Yo, como ustedes saben, les hablo de todos los temas. Y este es uno muy importante”, concluyó.

Mariela Sotomayor

Ola de críticas en redes

A pesar de las intenciones de la comunicadora de abrir una conversación sobre el bienestar femenino, el enfoque de la publicación no fue bien recibido por sus seguidores. En cuestión de minutos, la caja de comentarios se transformó en un hervidero de cuestionamientos y severas críticas dirigidas a la sobreexposición de su vida privada.

Para muchos usuarios, compartir los pormenores de un procedimiento médico de ese tipo resultó innecesario y de mal gusto. “¿Era necesario publicar algo tan privado? Y después se quejan porque la gente opina de sus vidas”, sentenció una cibernauta.

La indignación de los internautas se fundamenta en la pérdida del pudor en la era digital, pues argumentan que no todo el contenido es apto o relevante para ser monetizado o expuesto en una plataforma pública. “¡Cero intimidad!” y “Es un procedimiento tan privado y ella lo publica. Dios, qué terrible”, fueron parte de las reacciones.

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