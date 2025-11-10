Mariela Sotomayor contó que su exmarido le pidió millonaria cifra para cuidar a sus hijos: "Él me cobró por quedarse"

10 nov. 2025 - 13:16 hrs.

Si bien suele ser ella la que da información sobre lo que ocurre con los famosos de nuestro país, en su rol de periodista de farándula, este fin de semana fue Mariela Sotomayor quien se abrió completamente frente a las cámaras.

La periodista y panelista de "Only Fama", participó de un programa de CHV, en el cual habló sin filtros sobre su separación y los duros episodios que marcaron su vida personal.

El impactante trato de Mariela Sotomayor

En el espacio, Mariela sorprendió al relatar el insólito acuerdo al que llegó con su expareja, para que él se hiciera cargo de sus hijos mientras ella ingresaba a un reality, que la mantuvo alejada por varios meses de su hogar.

“La historia de mi separación ha sido lejos, la historia más terrible que a mí me ha tocado vivir. Muy pocas personas saben, pero cuando yo me fui al reality lo dejé a él cuidando a mis hijos, pero imagínate, después de todo lo que pasé, él me cobró por quedarse aquí en esta casa”, confesó con tristeza.

Mariela y su exmarido

La periodista detalló que su expareja le pidió dinero para cuidar a sus propios hijos, algo que la impactó profundamente. “Yo le dije ‘mira, tengo esta oportunidad de irme a este reality, voy a ganar buenas lucas’, y me dijo ‘bueno, yo te cobro un palo y medio mensual por ir para allá’. Porque, según él, dejaba de trabajar”, relató.

Pero lo más impactante vino después. Mariela reveló que vivió un verdadero calvario antes de separarse, afirmando haber sido víctima de violencia intrafamiliar, la cual escondió incluso de sus más cercanos.

Con un tono quebrado, recordó los episodios de agresión física que soportó durante años. “Yo llegué a un minuto que los golpes, los moretones... mientras no me dolieran y se me pasaran, y no viera que tenía mi piel morada, ya no me dolían, porque me volví resistente”, relató.

Además, la periodista confesó que su entorno familiar la juzgó por haber sido infiel, enrostrándole que debió haberse separado antes de cometer dicho acto.

