"El cuerpo recuerda lo que pasó": Vanesa Borghi debió acudir a urgencias por una complicación en su embarazo

10 nov. 2025 - 11:00 hrs.

El pasado viernes 7 de noviembre fue una jornada angustiante para Vanesa Borghi y su entorno, puesto que debió acudir a urgencias por una complicación en su embarazo, justo cuando volvía a Santiago desde Buenos Aires.

Fue en la noche cuando la comunicadora, a sus seis meses de embarazo, empezó a presentar un fuerte dolor en el útero, lo que la llevó a ir a un centro médico y así despejar dudas.

El dramático relato de Vanesa Borghi

Borghi conversó con LUN y explicó que pensó haber tenido una rotura de membranas, así que le escribió a su doctor en nuestro país y este le indicó que se acercara a la clínica para hacerle un chequeo.

"Es mejor prevenir, lógicamente, porque ambas cosas hacían pensar que podía ocurrir lo mismo que con Clara (su hija fallecida hace dos años)", dijo la modelo.

¿Qué ocurrió finalmente?

Finalmente, se sometió a los exámenes de rigor y estos indicaron que no tenía nada preocupante. Pese a aquello, no ocultó su angustia, considerando que en ese momento se encontraba sola, sin su pareja, que estaba de viaje en Alemania.

"No siento miedo en el día a día, pero inconscientemente el cuerpo recuerda lo que pasó, porque estoy más o menos en las mismas semanas que cuando perdí a Clara", agregó Borghi.

