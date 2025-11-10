"Te vieron con mi ex": Ignacia Michelson arremetió contra Cony Capelli por sus "códigos"

10 nov. 2025 - 08:51 hrs.

A través de redes sociales se ha generado una disputa entre Constanza Capelli e Ignacia Michelson luego de las declaraciones de la primera ganadora de Gran Hermano, quien arremetió contra "Nacha", tras tratarla de que "vendía a sus amigos".

Y como era de esperarse, Michelson no tardó en responder, pero no solamente por eso, sino que porque Cony fue captada en un local nocturno muy coqueta con un hombre, quien sería Diego Venegas, expareja de Ignacia, quienes terminaron su relación hace solo unas semanas.

¿Qué dijo Ignacia Michelson a Cony Capelli?

Por lo anterior, la ex de Marcianeke le dedicó mensajes a través de sus historias de Instagram. "¿Hablando de códigos en la televisión? ¿Y los tuyos? Ayer mismo te vieron con mi ex", escribió.

Además, Ignacia criticó algunas conductas que tenía Cony con sus anteriores parejas, asegurando que, "cuando uno se acercaba a su ex Miguel para saludar, el show de la vida. Así son, defienden lo indefendible, él un busca fama, ella sin códigos, solo sirven para su lado y así es no más".

Cabe recordar que en el programa de entrevistas, Podemos Hablar, Cony disparó contra Michelson, manifestando que, "para estar vigente hay personas que están dispuestas a hacer mucho. Tienen que vender incluso a sus amistades para poder estar vigentes (...) me ha pasado con tantas personas, pero quizás el que me golpeó un poco más fue Ignacia, la Michelson y Michael Roldán".

Pese a que en dicho reality se mostraron muy cercanas en un principio, con el paso del tiempo su relación se fue deteriorando hasta finalmente distanciarse, lo que se mantiene hasta hoy.

