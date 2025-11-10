Alejada de la televisión: Así luce hoy la exbailarina del "Morandé con Compañía", Yanina Halabi

10 nov. 2025 - 08:10 hrs.

Fue a mediados de la década del 2000 cuando Yanina Halabi saltó a la fama gracias a Mega. En nuestro canal, participó en "BKN" (2004), aunque su consolidación se dio en el "Morandé con Compañía", participando como integrante permanente del "team Koala".

De forma paralela a aquello, comenzó un romance con Patricio Laguna, con quien tuvo dos hijos y estuvo lleno de altibajos, marcado por acusaciones cruzadas de violencia entre ambos, que incluso llegaron a la justicia.

Recordemos que en 2011, Patricio fue detenido por una denuncia de violencia hacia Yanina Halabi, que no fue realizada por ella, sino que por testigos, siendo apercibido por Carabineros. Y en 2018, fue Patricio quien denunció por violencia a Halabi, momento en que se colocó el punto final a su matrimonio.

El presente de Yanina Halabi

En todo ese tiempo, Yanina tuvo esporádicas apariciones en televisión, ya que se enfocó en su vida como modelo fitness, campañas de marketing, animadora de eventos, entre otros emprendimientos. En 2019 incluso tuvo un paso como vendedora de paltas.

Desde entonces, ha estado a full con sus redes sociales, lanzando en 2024 un proyecto junto a Fernanda Braz, exparticipante de "Mekano", nada más ni nada menos que una empresa dedicada al ejercicio físico, enfocado principalmente a rutinas dedicadas a pausa activa dentro de entornos laborales.

Además, junto a Braz, también tiene el programa virtual "No me encasilles", en el cual hablan de diferentes temas y realizan diversas actividades, siendo así fiel al nombre del canal.

Así luce Yanina Halabi

