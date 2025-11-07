Esposa de Leonardo Farkas muestra la sorpresa que le hizo al empresario por su aniversario de matrimonio

07 nov. 2025 - 12:18 hrs.

Esta semana, el empresario y filántropo chileno Leonardo Farkas y su esposa, la estadounidense Betina "Tina" Friedman Parker, se cumplieron 31 años desde que unieron sus vidas en matrimonio, un momento digno de celebración.

La pareja se conoció en 1994, durante un evento en el que Farkas fue contratado por la poderosa cadena de hoteles Concord, de la cual Tina es heredera. Tan solo dos meses después de aquel encuentro, decidieron casarse en las Catskill Mountains, un reconocido centro de veraneo ubicado en el estado de Nueva York.

Esposa de Leonardo Farkas le dedica romántico saludo por su aniversario de matrimonio

A los 35 años, Leonardo tomó la decisión de retirarse de la música para enfocarse plenamente en su familia, en especial en sus tres hijos: Tatiana, Natasha y Daniel. Juntos regresaron a Chile, donde el empresario se dedicó con éxito al negocio minero del hierro.

Para celebrar este nuevo hito en su historia de amor, Betina, quien a diferencia de su esposo ha mantenido un bajo perfil público, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un carrusel de fotografías y dedicarle un mensaje a Leonardo.

"Feliz aniversario a mi corazón", escribió la diseñadora de interiores. En la primera imagen, la pareja aparece abrazada, luciendo elegantes atuendos, mientras que en la segunda se aprecia el gesto con que Betina sorprendió a su marido.

La publicación muestra lo que parece ser el living de su hogar, decorado con globos de helio con la frase "Feliz aniversario" y otros con letras que formaban la palabra "Love". Además, se pueden ver arreglos de rosas blancas y rojas, junto a una caja de bombones de chocolate.

"Qué hermoso matrimonio", "Simplemente adorables", "¡Felicidades por este nuevo aniversario de bodas!", "Linda pareja", son algunos de los cariñosos mensajes que recibió el post.

Las imágenes compartidas por Betina Friedman

