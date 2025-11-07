Gloria Aros revela que parálisis facial la dejó con graves secuelas y sin trabajo: "Todo se fue al suelo"

07 nov. 2025 - 10:12 hrs.

Hace dos años, la recordada periodista Gloria Aros se despertó con el lado izquierdo de la cara caído producto de una parálisis facial, iniciando así un largo proceso de recuperación que ha enfrentado en silencio y con múltiples consecuencias.

En conversación con Las Últimas Noticias, Aros relató que todo comenzó con una molestia en la mandíbula y el oído izquierdo, la cual asoció a una infección. Por ello acudió a un otorrino, quien le aseguró que todo estaba bien. Sin embargo, dos semanas después su vida dio un vuelco.

Gloria Aros revela que parálisis facial la dejó con graves secuelas y sin trabajo

"Me levanté y uno de mis hijos me dijo: 'Mamá, ándate al tiro a la clínica porque tienes la cara rara'. Me miré en el espejo y tenía la boca chueca (…) Llegué a urgencias y exploté: me puse a llorar, me atendieron, el doctor me examinó y me dijo: 'Quédate tranquila, esto es una parálisis facial (…) Es sicológico, por estrés'", recordó.

A los tres meses, logró recuperar gran parte de la movilidad de su rostro, aunque su ojo tardó más tiempo en sanar, lo que la obligó a usar un parche durante cuatro meses. "El problema era que el párpado no se me cerraba hasta poco más de la mitad y no lubricaba todo el ojo", contó.

Gloria Aros/Instagram

"Dentro de casa me daban autorización para sacarlo, en ciertos momentos, para echarme gotas y tenía que dormir con el parche. Me complicaba no ser autovalente, tener que pedir que me llevaran a la farmacia, porque me costaba calcular bien (mirando con un solo ojo)", agregó.

Cuando creía que todo iba a mejorar, Aros se contagió con un adenovirus que le provocó una fuerte conjuntivitis: "Ahí empecé a sufrir, fueron tres meses de tratamiento. Me salía una especie de lámina de papel celofán de los ojos, iba dos veces a la semana a que me la sacaran y después se me hicieron heridas en las retinas. Andaba con anteojos y tratamientos súper caros".

Las secuelas fueron múltiples, desde hipersensibilidad a la luz hasta sequedad ocular, además de un empeoramiento de la presbicia que ya padecía. "Esto aceleró el envejecimiento de los ojos, ahora tengo presbicia, miopía y astigmatismo, las tengo todas", detalló.

Mientras espera que sus ojos terminen de sanar, Gloria tuvo que reinventarse laboralmente, apoyándose en las redes sociales. "Cuando me vino la parálisis facial justo me había conseguido pega en una productora y todo se fue al suelo. Actualmente, estoy sin trabajo", reveló.



En este escenario, encontró una nueva motivación. "Mi mamá era paisajista y yo adoro las plantas y las flores, así que me puse a hacer reels sobre cómo cuidar las plantas, pero no desde un punto de vista técnico, solo como dueña de casa. Esto me ha servido mucho en este tiempo para el ánimo, me relaja", sinceró.

Todo sobre Famosos chilenos