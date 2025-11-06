Inna Moll revela encontrón con director de Miss Universo Tailandia: "Me cerró la puerta en la cara"

06 nov. 2025 - 20:15 hrs.

Inna Moll ha dado qué hablar esta semana en la edición 2025 de Miss Universo, realizada en Tailandia. En primer lugar, sacó aplausos por sus diferentes looks en las actividades, aunque más tarde generó críticas por un polémico video que circuló en redes sociales.

Este jueves, la propia representante chilena se encargó de dar a conocer otra situación, que resultó bastante tensa, y que vivió con Nawat Itsaragrisil, quien trató de "tonta" a la candidata de México, Fátima Bosch.

Itsaragrisil es el director del concurso en Tailandia, pero, debido a su actuar, ha sido sancionado. Además, podría ser relegado de su cargo, pese a pedir disculpas públicas.

El encontrón de Inna Moll con Nawat Itsaragrisil

Tras la polémica que afectó a Fátima Bosch, Inna Moll empatizó con ella y en un live en redes sociales aseguró que "lo único que les puedo decir es que todas estamos con ella, no la vamos a dejar sola, y así fue el día que pasó".

Inna Moll en Miss Universo 2025 / Instagram

En esta línea, reveló un encontrón que tuvo con el propio Itsaragrisil: "A mí Nawat me cerró la puerta en la cara, pero bueno...".

Las palabras del director del certamen en Tailandia contra Bosch se debieron a una acusación en su contra por no promocionar el concurso en sus redes sociales, lo que generó su molestia. Luego, el directivo tuvo que pedir disculpas públicas e incluso estalló en llanto.

Todo sobre Miss Universo