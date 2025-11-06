"Que tu señora se entere": Daniella Campos arremeterá contra Otakin y lo involucrará con Carla Ochoa

06 nov. 2025 - 17:07 hrs.

El nuevo capítulo de "El Internado" promete mostrar los coletazos del intenso cara a cara que dejó la Asamblea del Fuego. En el episodio, Daniella Campos continuará con sus descargos contra Carla Ochoa y sumará un nuevo conflicto, esta vez con Otakín.

La periodista estallará luego de una supuesta ayuda que Tita Ureta habría brindado al "antiinfluencer" durante una actividad. "¡Pero sin ayuda, pues, Tita! Él no acepta que ayuden a nadie, todo tiene que ser igual para todos. No tiene compasión por la gente que está enferma ni nada. ¡Son unos falsos!", reclamará furiosa.

Intentando calmar los ánimos, Otakín tratará de poner paños fríos, pero lejos de lograrlo, provocará una nueva arremetida de Campos. "No necesito insultarte para decirte la verdad, ¡falso! Ojalá que tu señora se entere de todas las cosas que haces acá, te lo deseo de todo corazón, que se dé cuenta del hombre que tiene, que aparte de ser un ordinario es un mentiroso", lanzará sin filtros.

Más tarde, Daniella se acercará a Maluco para advertirle que Otakín habría hablado mal de él y gritará a los cuatro vientos que supuestamente Carla está intentando seducir al creador de contenido.

"La otra le calienta la sopa como si se la fuera a dar, jura que la Carla le va a pasar un pedazo de uña, pero siempre ha sido el arma de la Carla, toda la vida ha sido así con los hombres, ¿o cómo crees que le hablaba al Negrito?", afirmará la polémica comunicadora.

En tanto, Laura Bozzo intervendrá para preguntarle directamente a Carla si es cierto lo que Daniella afirmó sobre ella, respecto a un antiguo vínculo con Miguel "Negro" Piñera. "¿Es verdad lo que dijo Daniella? ¿Qué tú estabas con él, que saliste embarazada de otro y que tratabas de que el Negro Piñera, como era hermano del presidente, se hiciera cargo?", consultará.

Ochoa responderá con calma y sin perder la compostura: "Yo tenía 22 años, Miguel fue mi primer amor, un hombre grande, yo era una adolescente. Yo lo conocí muy niña y en ese tiempo él no era hermano del presidente, era un gran músico conocido del espectáculo de Chile, era un cantautor".

"Esa historia la viví hace ya veintitantos años, está superada. Lo que hace Daniella no está bien y es feo de su parte, ella tiene tanto dolor en su corazón, tanto dolor, que quiere y no sabe cómo para que el resto también pueda sentir dolor", añadirá.

