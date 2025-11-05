"Lávate la boca con shampoo": Daniella Campos y Carla Ochoa se enfrentarán cara a cara en El Internado

05 nov. 2025 - 17:23 hrs.

Hoy en “El Internado” se vivirá un infartante cara a cara en una nueva Asamblea de Fuego que desatará fuertes discusiones, declaraciones de guerra e impactantes revelaciones.

Esta instancia comenzará fuerte con una polémica discusión entre Otakín y Daniella Campos cuando Fran García-Huidobro le consulte al “antiinfluencer” sobre quién sería la persona más “como las weas” de “El Internado”.

Él responderá que es Daniella, por sus enfermedades y no participar en las competencias de cocina individual: “Siento que quiere ser como Laura. En solitario no has cocinado”.

“¿Después de que yo salí de la crisis me viste irme a la cama o ir a trabajar inmediatamente? He hecho todas las competencias (...) Qué pena por ti Otakín, te caíste del pedestal que te tenía. ¡El más como las weas para mí es Otakín!”, respondió indignada Daniella Campos alzando la voz y al borde de las lágrimas.

Daniella se enfrenta a Carla Ochoa

En las votaciones continuó reinando el caos de la mano de Daniella Campos, quien ya exaltada por su discusión con Otakín se dedicará a incendiar la convivencia.

En su turno, la periodista de farándula se irá con todo contra Carla "La Zen" Ochoa al amenazarla: “Tú puedes hablar más suavecito que yo, pero eres una persona falsa, que no es honesta, envidiosa ¡Y cállate porque cuando yo te diga, puedes seguir hablando! Cuando yo salí capitana ni siquiera me felicitaste y cuando te tuve que amenazar con mucha pena te fui a dar un abrazo y me diste la espalda, ¿eso hace una persona zen? ¡No lo creo!”, le dijo muy molesta.

“Tienes mucha rabia, frustración dentro que ti, estás muy herida, tienes muchas heridas en el alma”, le responderá Carla Ochoa, haciendo enojar mucho más a la periodista.

Daniella vs. Carla

El momento más álgido del careo fue cuando Campos acusó a Ochoa de actitudes negativas con sus exparejas: “¡Te haces la mosquita muerta! ¡Te has hecho la mosquita muerta con los hombres que has andado!.

"Fuiste a abrazar al Negro Piñera cuando se estaba muriendo y porque se estaba muriendo porque antes de eso no lo andabas nada abrazando, ¡lo andabas pelando! ¿Sigo contando tu historia a toda la casa para que se le caiga la careta a esta señora?”, gritará hirviendo en rabia Daniella Campos.

“Respira Daniella. Mi historia es mía. Te mando mucho amor, qué terrible verte a así. Solo te voy a decir una cosa: lávate la boca con shampoo antes de hablar de mí y de mi historia. Tú no tienes idea mi historia con el Negrito. La mujer que más amó al Negrito fui yo”, responderá Carla, y gracias a las firmes intervenciones de La Dama de Hierro, Fran García-Huidobro, Daniella se calmará y se irá a sentar, porque si fuera por ella, seguiría desenmascarando a la mujer zen toda la noche.

Mientras tanto, Maluco viendo esta escena, comentará desde su asiento “Después va a caer en la clínica otra vez”, lo que no caerá muy bien entre sus pares. “Cállate, parecís vieja c…”, lo reprenderá Camila Nash, quien estaba a su lado. “Cállate vo po h… Sí, vieja c…”, le responderá el brasileño, generando un momento que traerá serias consecuencias más tarde.

