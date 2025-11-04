Blu Dumay revelará en "El Internado" qué pensaría su familia sobre un romance con Efrén Reyero, galán 13 años mayor que ella

04 nov. 2025 - 15:50 hrs.

Este martes en “El Internado” los alumnos de la academia se enfrentarán a sus propios límites con una actividad de degustación extrema, una compleja competencia de cocina a ciegas, críticas desgarradoras e impactantes revelaciones.

Continuando con la semana chino-japonesa Joaquín Méndez pondrá a gritar a los participantes con una actividad para conocer las costumbres más extrañas de la cultura del extremo oriente del mapa mundial. En esta dinámica los participantes deberán comer todo tipo de insectos como gusanos sofocos, caracoles, pulguitas de mar, gusanos tenebrios y grillos.

Confesión de Blu Dumay sobre Efrén Reyero

Blu Dumay confesará sus verdaderos sentimientos sobre Efrén Reyero y lo que podría pensar su familia por la diferencia de edad. “No me lo esperaba, obviamente sí me atrae un poco, pero me gusta conocer bastante a las personas, soy bastante lenta en mis procesos y tampoco he tenido experiencias tan geniales en el pasado, entonces voy piano piano. Pero sí hay un interés”, revelará la hija de Iván Zamorano y María Alberó.

“¿Qué piensas de lo que podría ver tu familia si llegases a tener algún tipo de acercamiento con Efrén principalmente por la diferencia de edad? Son 13 años de diferencia”, le preguntará el periodista Luis Sandoval, pero ella responderá con naturalidad y despreocupación, explicando que: “Mi familia nunca me ha juzgado por nada. Te digo la verdad, siempre he buscado los colágenos y mi mamá me decía que me buscara uno más grande, uno más maduro”.

Daniella Campos le consultará: “¿No tienes miedo de que sea una estrategia conquistar a una chica como tú, sabiendo quién eres y que no sea real?”.

“Yo ahora no pongo las manos al fuego por nadie porque recién conozco a las personas y no sé a qué son capaces de llegar. No lo creo, porque veo en sus ojos mucha pureza y mucha nobleza, pero si fuese el caso, igualmente me atrevo, yo me arriesgo siempre al amor y si siento algo, lo voy a hacer. Soy super intensa en ese sentido”, responderá con sinceridad.

Por su parte, Luis Sandoval revelará una propuesta indecente de un misterioso famoso europeo: “Una vez fue el hijo de un cantante español muy famoso a la radio donde yo trabajaba, estábamos en el locutorio, lo entrevisté, y yo siempre he sido muy ingenuo. Termina la entrevista y me hace así en la mano y me dice ‘¿quieres f…?’, y yo super h… le pregunté ‘¿qué significa f…?’. Yo pensaba que era como carretear o cenar, yo no lograba entender. Y es un h… que es súper famoso en España”.

