Tienen 14 años de diferencia: Las primeras imágenes del romance de Blu Dumay y Efrén Reyero En "El Internado"

25 oct. 2025 - 00:21 hrs.

Desde Perú, Francisca García-Huidobro se contactó con el panel de Only Fama para entregar detalles del exitoso reality de Mega, "El Internado".

En el reporte de Fran desde el centro de operaciones del reality, mostró un adelanto de uno de los primeros romances que se ha registrado en el encierro.

Se trata de Blu Dumay y el español Efrén Reyero, quienes se han mostrado muy coquetos y se confirmó que ya hubo acercamientos, es más, llegaron a los besos.

Un romance que ha llamado la atención, sobre todo, por la diferencia de edad que existe entre la hija de María Alberó y el exfutbolista español.

Blu tiene 28 años y Efrén 42, lo que los deja en una diferencia de edad de 14 años de edad.

En las primeras imágenes de ellos juntos reveladas en Only Fama, se puede ver cómo coquetean entre ellos y cuando se besan por primera vez.

Cabe recordar que Camila Nash y Tom Brusse ya protagonizaron los primeros momentos amorosos tras una sesión de abrazos, Tom masajeó la espalda de Camila a torso desnudo en el bow window, para luego cubrirse con una colcha y besarse apasionadamente. "Me gusta estar contigo", le confesó Tom entre besos.

