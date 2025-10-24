La conocen como "La Reina": ¿Quién es Agustina Pontoriero, la nueva integrante de El Internado?

24 oct. 2025 - 16:43 hrs.

Mega confirma el ingreso de una nueva figura internacional a “El Internado”, y su nombre ya genera ruido. Agustina Pontoriero, la argentina conocida como “La Reina”, llega dispuesta a ponerle drama, actitud y fuego al reality de cocina y convivencia que tiene a Chile revolucionado.

Con 31 años, personalidad avasalladora y una autodefinición tan clara como provocadora: “Soy soltera desde el día que salí del vientre de mi madre”, Agustina promete no pasar desapercibida. Se hizo conocida por su paso en el exitoso reality de citas “Love is Blind Argentina” de Netflix, donde los participantes se enamoran sin verse, guiados solo por los sentimientos.

Y aunque el formato buscaba amor, Pontoriero entregó mucho más que romance: entregó polémica. Se convirtió rápidamente en una de las participantes más comentadas, protagonizando no uno, sino dos triángulos amorosos, escenas que se viralizaron en redes y la transformaron en meme con su ya icónica frase: “Nos salvamos de un pelotudo”, dicha con total frialdad… Mientras comía papas fritas.

Su carácter directo, su seguridad y su habilidad para enfrentar los conflictos la convirtieron en tendencia, recibiendo tanto aplausos como duras críticas. En redes sociales, comentarios como “Infumable, se cree mil” o “Una vibra muy espantosa” convivieron con mensajes de apoyo de quienes celebraban su autenticidad y su capacidad de dar contenido.

Hoy, la historia es otra: Agustina es una figura querida, mediática y empoderada, con una sólida comunidad digital y su propia agencia de viajes.

Pero detrás de esa imagen imponente y de su apodo de realeza, hay un trasfondo emocional que pocos conocen. En el programa de Netflix, confesó: “Pasé una infancia demasiado turbulenta y creé a ‘La Reina’ para sobrevivir, lo descubrí en terapia. Me cuesta mucho abrirme sentimentalmente o cuando apenas interactúo, sale la Reina. Después, cuando me van conociendo, aparece Agustina, y esa Agustina gusta más”.

Durante su paso por “Love is Blind”, también dejó en claro lo que busca en el amor —y no teme decirlo—: “Me gusta que me conquisten todo el tiempo. No soy mujer 50 y 50, me gusta que me inviten todo. Que sean emprendedores, que vayan para adelante…”.

Si bien no encontró el amor, sí encontró su personaje, ese que la catapultó a la fama y que hoy cruza la cordillera para instalarse en "El Internado", donde promete combinar glamour, picardía y controversia.

Agustina es coqueta por naturaleza y no solo viene a cocinar, también se dará una oportunidad para finalmente encontrar el amor que tanto busca, ¿qué galán cumplirá con sus requisitos?, ¿se fijará en un soltero o irá a separar alguna pareja establecida?

Una cosa es segura: su ingreso no dejará a nadie indiferente. Agustina “La Reina” Pontoriero llega a "El Internado" para servir polémica, actitud y realeza.

Prepárense, porque donde pisa "La Reina", el drama está asegurado.

