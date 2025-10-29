La romántica declaración de amor de Efrén Reyero y Blu Dumay en "El Internado"
Con el paso de los días, la convivencia en "El Internado" se ha ido intensificando, dando paso no solo a nuevos conflictos, sino también a incipientes romances. En el capítulo 10, quedó en evidencia que dos participantes están comenzando a acercarse más de la cuenta.
Caída la noche, Efrén Reyero sorprendió con una inesperada confesión a su compañero, Etienne Bobenrieth: "Creo que me está empezando a molar un poquito Blu. Tiene algo que yo sé que podría estar con ella en una relación. Hemos hablado mucho", trasparentó.
La romántica declaración de amor de Efrén Reyero y Blu Dumay en "El Internado"
Reyero se refería a Blu Dumay, hija de María Alberó e hijastra de Iván Zamorano. La diferencia de edad entre ambos —él tiene 42 años y ella 28— no ha sido un obstáculo para el galán español, quien tiene firmes intenciones de conquistar a la creadora de contenido.Ir a la siguiente nota
De hecho, Efrén se armó de valor y, en el bow window, le expresó directamente sus sentimientos a la rubia: "Juntos hacemos buena dupla, a mí me gusta trabajar contigo porque tú me transmites mucha paz, nos entendemos y me gusta escucharte".
"Esta semana que hemos estado aquí varias veces hablando me gusta, y me resulta raro, pero tengo que ser realista con eso. Creo que tú eres una pieza importante porque para mí lo eres”, manifestó. Un tanto nerviosa, Blu se limitó a agradecer su sinceridad.
El momento romántico fue interrumpido por Juan David Zapata, quien se fue a recostar junto a ellos y notó que estaban teniendo una conversación íntima. "Me estaba declarando", dijo Efrén cuando el mexicano le preguntó si estaban hablando algo privado.
