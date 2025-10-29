Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Meganoticias Ahora

La romántica declaración de amor de Efrén Reyero y Blu Dumay en "El Internado"

Con el paso de los días, la convivencia en "El Internado" se ha ido intensificando, dando paso no solo a nuevos conflictos, sino también a incipientes romances. En el capítulo 10, quedó en evidencia que dos participantes están comenzando a acercarse más de la cuenta.

Caída la noche, Efrén Reyero sorprendió con una inesperada confesión a su compañero, Etienne Bobenrieth: "Creo que me está empezando a molar un poquito Blu. Tiene algo que yo sé que podría estar con ella en una relación. Hemos hablado mucho", trasparentó.

Lo más visto de Tendencias

La romántica declaración de amor de Efrén Reyero y Blu Dumay en "El Internado"

Reyero se refería a Blu Dumay, hija de María Alberó e hijastra de Iván Zamorano. La diferencia de edad entre ambos —él tiene 42 años y ella 28— no ha sido un obstáculo para el galán español, quien tiene firmes intenciones de conquistar a la creadora de contenido.

Ir a la siguiente nota

De hecho, Efrén se armó de valor y, en el bow window, le expresó directamente sus sentimientos a la rubia: "Juntos hacemos buena dupla, a mí me gusta trabajar contigo porque tú me transmites mucha paz, nos entendemos y me gusta escucharte".

Efrén Reyero

"Esta semana que hemos estado aquí varias veces hablando me gusta, y me resulta raro, pero tengo que ser realista con eso. Creo que tú eres una pieza importante porque para mí lo eres”, manifestó. Un tanto nerviosa, Blu se limitó a agradecer su sinceridad.

El momento romántico fue interrumpido por Juan David Zapata, quien se fue a recostar junto a ellos y notó que estaban teniendo una conversación íntima. "Me estaba declarando", dijo Efrén cuando el mexicano le preguntó si estaban hablando algo privado.

Todo sobre El Internado

Leer más de

Notas relacionadas