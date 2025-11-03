Sigue en vivo el react de "El Internado": Furia explotará contra Adrián Pedraja en conflicto que involucra a Arenita

03 nov. 2025 - 21:00 hrs.

Este lunes, "El Internado" promete un capítulo caótico y lleno de discordias entre los participantes de la academia. Uno de los conflictos tendrá como protagonista a la recién llegada Furia Scaglione, quien discutirá fuertemente con Adrián Pedraja.

La tensión aumentará en una masterclass que les enseñará a los alumnos de la academia a hacer sushi. En la clase, Arenita y Furia lograrán preparar el mejor sushi y ganar la opción de eximir a un participante del equipo rojo de la competencia extrema individual.

Sin embargo, ambas no lograrán ponerse de acuerdo sobre a quién salvar: Arenita querrá elegir a Blu Dumay por ser una de las más débiles de los rojos y así mantenerla en el equipo, mientras que la estrategia de Furia será eximir a Otakín porque considera que "no debería estar en esa prueba porque es muy bueno en muchos aspectos, no solamente como compañero, sino también en la cocina".

Al no llegar a un consenso, perderán la oportunidad de salvar a un compañero. Será aquí cuando Adrián hará enojar a Furia comentando que es "complicadilla" y que la mejor estrategia es eliminar a los participantes fuertes del equipo rival.

"Complicadita no soy, si no te gusta cómo pienso tenés la puerta para tomarte el palo", responderá la argentina, y agregará que "la decisión es nuestra, vos no sé qué te tenés que meter tanto, que te hacés el guapo de la casa".

"Y tú la fea", contraatacará Adrián, desatando a Furia en su máximo esplendor. "No, no soy fea, soy hermosa, lo que pasa es que a vos te gusta otro tipo de mujer. A mí dejá de faltarme el respeto, flaco, no sos gracioso, mirá que yo te bajo de un caño, corta. ¡Bravo!, mal educado, así tratan a las mujeres acá", dirá la exjugadora de "Gran Hermano".

Sigue en vivo el react de "El Internado" por YouTube

Paralelamente al nuevo episodio de este lunes 3 de noviembre, la audiencia podrá ver "El Internado React" en YouTube, conducido por la influencer Natalia Blaschke y el comediante Alex Ortiz, más conocido como Flaite Chileno.

En este espacio, ambos comentarán el programa en vivo, desglosando cada conflicto, romance y competencia dentro del encierro, prometiendo chismes, risas y contenido exclusivo que no se verá en la transmisión original.

