Pops será duramente juzgada esta noche en "El Internado": La razón incluye a Etienne Bobenrieth

03 nov. 2025 - 15:25 hrs.

Esta noche el caos reinará en “El Internado” con un capítulo lleno de discordias. Furia será protagonista de una intensa discusión con Adrián Pedraja: “Sos un machista y hacéte cargo de tu machismo" estallará la argentina. Además, Tom Brusse expondrá a Pops por ilusionar a Etienne Bobenrieth y mucho más.

Todo se vendrá abajo para los participantes en medio de una masterclass que les enseñará a los alumnos de la academia a hacer sushi. En la clase, Arenita y Furia lograrán preparar el mejor sushi y ganar la opción de eximir a un participante del equipo rojo de la competencia extrema individual.

Furia se peleará con Adrián

Sin embargo, ambas no lograrán ponerse de acuerdo en a quién salvar: Arenita querrá elegir a Blu Dumay por ser una de las más débiles de los rojos para mantenerla en el equipo, mientras que la estrategia de Furia será eximir a Otakín porque considera que “no debería estar en esa prueba porque es muy bueno en muchos aspectos, no solamente como compañero, sino también en la cocina”.

Finalmente, no lograrán llegar a un consenso y perderán la oportunidad de salvar a un rojo, será aquí cuando Adrián hará enojar a Furia comentando que es “complicadilla” y que la mejor estrategia es eliminar a los participantes fuertes del equipo rival. “Complicadita no soy, si no te gusta cómo pienso tenés la puerta para tomarte el palo”, responderá la argentina, y agregará que “la decisión es nuestra, vos no sé qué te tenés que meter tanto, que te hacés el guapo de la casa”.

Furia en "El Internado"

“Y tú la fea”, contraatacará Adrián y desatando a Furia en su máximo esplendor. “No, no soy fea, soy hermosa, lo que pasa es que a vos te gusta otro tipo de mujer. A mí dejá de faltarme el respeto, flaco, no sos gracioso, mirá que yo te bajo de un caño, corta. ¡Bravo!, mal educado, así tratan a las mujeres acá”, explotará Furia con fuerza.

Furia sigue con los conflictos

Pero eso no será todo, Camila Nash también se involucrará pidiéndole a Furia que deje de gritar. “Cállate vos, flaca. Si sos mujer y no me defendés no es mi problema. Defendé que sos mujer en vez de cagarte de risa, ¿quién te dio vela en este entierro?”, arremeterá Furia ya fuera de sus cabales. “¿Qué te pasa? Gritona. El parlante. Aprende a hablar en un tono normal, ridícula ordinaria, gritona ordinaria”, le responderá Camila Nash ya cansada de los gritos de la argentina.

Luego, Furia comentará lo sucedido en el patio y seguirá discutiendo con Camila: “Igual a mí me chupa un huevo lo que piensen ustedes y todo el mundo”.

Por su parte, Arenita comentará que “esa h… vino a puro llevar la contra, a puro dejar la cagá acá. Aparte el sushi quedó bueno gracias a mí, así que yo debería haber elegido eso, no ella. ¿Que venga una h… que llegó recién ayer y quería elegir algo? Vino a dejar el quilombo. Que asco haber estado amarrada. Yo soy feminista pero no porque sea mujer la voy a defender a ella, no nos confundamos ni defendamos lo indefendible, la tipa es odiosa y eso es un hecho”.

Más tarde, el drama continuará en otra actividad donde los participantes responderán preguntas sobre su personalidad. Furia responderá qué le molesta más, si las provocaciones o la injusticia. Y ella dirá que la injusticia, porque “si hay algo que veo que no está bien voy a tratar de defender a otros o defenderme”.

sí, explicará que Adrián tiene unas conductas "bastante machistas" y que “obviamente yo le debo generar algo que le molesta de mí”. “Creo que ella no le da poder al arma que han conseguido las mujeres usando con ligereza la palabra machismo. Las mujeres han luchado mucho para estar donde están hoy en día, no sé en qué te he tratado con machismo, no tienes argumentos”, se defenderá Adrián muy calmado.

“Sos un machista y hacéte cargo de tu machismo y mientras estés en este programa todos lo van a ver” responderá directamente la polémica ex Gran Hermano Argentina, Juliana Scaglione.

Pops también queda en medio de la polémica

Para rematar el caos en la academia, Pops también se involucró en un duro cuestionamiento tras una confesión de Etienne: “Siento que el amor mueve, pero también puede causar heridas, pero siempre muy apasionado”, dirá, explicando uno de sus tatuajes.

Tras esto, Laura Bozzo le preguntará al actor por su relación con Pops y lo ocurrido con Tom Brusse: “Hay que hablar con la verdad, no vengamos con pendejadas”. “Paloma en el fondo sabía perfectamente que no pasaría nada con Etienne, y me parece feísimo, horrible. Hacer daño a una persona como Etienne para ganar momentos de protagonismo porque si no, no hace nada. Siempre está buscando la cámara como Maluco. Etienne lleva tres días mal, solo, está destrozado”, comentará enojado el DJ francés-marroquí.

Pops conversando con Etienne

Pops, por su parte, explicará lo sucedido y desmentirá a Tom: “Yo aquí no estoy siendo falsa, estoy siendo sincera. Él todo el tiempo está con este tono desafiante y queriendo amenazarme y todo el tiempo queriendo sacarme de quicio, pero tú no lo vas a lograr. El único que está haciendo daño aquí eres tú”.

Luego, ya en la casa, Pops tomará una drástica decisión respecto a Etienne: “Ellos están jugando un juego que yo no quiero ser parte. Etienne se fue al baño a llorar por eso (alejarse). Yo no quiero jugar más con él, lo voy a evitar”.

¿La actividad de Joaquín aliviará la tensión de la casa?

Finalmente, Joaquín Méndez llegará a la academia de “El Internado” realizará una “pasarela cosplay”, donde los alumnos se disfrazarán de forma creativa y modelarán en parejas revelando sus super poderes.

En el turno de Milo González y Juan David de modelar, sorprendieron con un beso tipo piquito que molestó profundamente a Adrián Pedraja, el enamorado de Milo, a tal punto de sacarla cuando ella ingrese a la casa-estudio nuevamente a sentarse en sus piernas: “Pero si no lo besé”, explicará la argentina.

“La mandé a por el… a la otra. Que se ría de otro. Dijeron que no está bonito eso (el beso con Juan David)”, comentará Adrián a Tom en la fiesta posteriormente.

A la hora de dormir, Milo le explicará al galán español lo que pasó y que fue un show el beso con el colombiano, además, le recordará que no son pareja como para que se moleste por lo sucedido: “Me eligieron ellos la pareja, te dije antes que no le iba a dar un pico, y si lo hubiera hecho, no sos mi novio, nunca chapamos, es un juego. Me parece absurdo”. A pesar de todo, ambos lograron solucionar el conflicto.

"El Internado", después de "Reunión de Superados" por las pantallas de Mega, MegaGo y mega.cl.