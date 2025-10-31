Arenita explota tras el ingreso de Furia Scaglione a "El Internado": "Siento que todos le tienen miedo"

31 oct. 2025 - 19:15 hrs.

Tras varios días de expectación, Juliana "Furia" Scaglione hizo su esperado ingreso a la academia de "El Internado", generando diversas reacciones entre los participantes. Una de las primeras en manifestar su desagrado fue Natalia "Arenita" Rodríguez.

A su llegada, la nueva competidora advirtió que "me voy a portar como me traten". Además, comentó sus primeras impresiones sobre la convivencia: "Creo que me voy a divertir mucho con Otakin. Y la que está con puchito (Daniella Campos) podemos pelear un poco, pero para divertirnos".

Arenita explota tras el ingreso de Furia a "El Internado"

Sin embargo, la presencia de Furia no fue bien recibida por todos. Desde el primer momento, Arenita expresó su incomodidad: "Me van a volver loca, y yo que entré tan cuerda a este reality. Tantos años que me costó encontrar la paz y el equilibrio en mi vida para que vengan a meter una persona que va a dejar la c…".

Más tarde, explicó las razones detrás de su rechazo hacia la argentina: "Su energía es muy extraña”. Posteriormente, la creadora de contenido, aseguró que varios de sus compañeros comparten ese temor: "También siento que todos le tienen miedo".

Furia en "El Internado"

La tensión aumentó durante una de las actividades del programa, cuando llegó la hora de presentar los platos. Fue entonces cuando Furia protagonizó un fuerte encontrón con Andrés Pedraja, luego de que el español la interrumpiera mientras daba su opinión sobre el equipo.

"Dejáme terminar de hablar porque parece que tampoco entendiste lo que te dijo el chef (que no hable sobre los demás)", reclamó. Acto seguido, agregó que Adrián "me está insultando y me está diciendo por debajo que soy inútil".

Los conflictos no terminaron ahí. Furia también tuvo diferencias con Arenita, líder del equipo verde, por relegarla de la cocina a tareas menores. "Yo tengo mucha fuerza, energía, motivación y puedo servir un montón a un equipo de trabajo, no solamente puedo lavar los platos, pude haber dado una mano enorme y, sin embargo, a un costado me dejaron", reclamó.

La exchica "Yingo", visiblemente molesta, le respondió: "Te dije corta esto, corta esto otro y lo hiciste como el orto, lo tuve que corregir", a lo que Furia replicó: "No lo hice como el orto".

Todo sobre El Internado