Con caídas, golpes y lesión: La frustración de Fernando Solabarrieta por no poder superar prueba por equipos en El Internado

En un nuevo capítulo de El Internado de Mega se llevó a cabo la tercera competencia por equipos, que enfrentó nuevamente a los verdes contra el conjunto rojo por la permanencia y que definirá a un nuevo eliminado.

En esta nueva prueba, uno de los participantes debían superar una serie de obstáculos en un circuito ninja para poder liberar al resto de sus compañeros y así pasar a la etapa final de la prueba que era cocinar una serie de platos.

De este modo, mientras más rápido fueran liberados los concursantes atrapados, más pronto podían ir a cocinar y así superar la competencia.

¿Qué le pasó a Fernando Solabarrieta?

Por el lado del equipo verde, Fernando Solabarrieta fue uno de los encargados de liberar a sus compañeros, sin embargo, llegó a un punto del circuito en que quedó estancado y no pudo seguir avanzando.

Fue en la etapa en que debía avanzar por unos cuchillos colgantes para llegar hasta otro punto y así liberar a Luis Sandoval, quien era el último de su equipo, pero el periodista deportivo cayó en 16 ocasiones y se rindió.

Es más, tuvo que ser asistido por personal de enfermería de la producción, ya que sufrió un golpe en el ojo que lo dejó con un parche.

"Nunca no he podido", dijo Fernando mientras lo atendían y con una notable frustración.

"Me siento muy frustrado por no haber podido pasar ese último cuchillo, algo que se me hacía imposible y caía. Pido perdón a mi equipo, pido perdón a mis hijos, pero créeme que lo intenté todo, pero de verdad no podía y a mí me cuesta sentir que no puedo", dijo Solabarrieta.

