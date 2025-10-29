Chefs se rindieron ante Otakin tras probar su preparación en "El Internado": "Una bestia en la cocina"

29 oct. 2025 - 16:39 hrs.

En el capítulo 10 de "El Internado", los equipos rojo y verde se enfrentaron en una singular competencia de cocina. En esta ocasión, cada grupo debía elegir a un representante para el duelo, que tenía una dificultad especial: las cocinas estaban instaladas sobre una plataforma giratoria.

Por el equipo rojo participó Otakin, mientras que por el verde lo hizo Japi Jane. Ambos tenían un solo objetivo: preparar la mejor bruschetta de ricotta con jamón serrano y limón para evitar quedar en riesgo de eliminación. Sin embargo, solo uno logró conquistar al jurado.

Chefs se rindieron ante Otakin tras probar su preparación en "El Internado"

El "antiinfluencer" sorprendió con su preparación, tanto así que el chef Yann Yvin quiso probarla. El crujido del pan llamó tanto la atención que sus compañeros, Pablo Albuerne y Luciano Mazzetti, también se animaron a degustarla.

Yvin, en un gesto de felicitación, estrechó la mano del creador de contenido y le dijo: "Muy bien. Eso quiero ver. Hoy vimos a un Otakín increíble, una bestia en la cocina, esa es la actitud", emocionando por completo al participante.

"Tres personas que saben mucho más que tú te feliciten es maravilloso y que valoren tu trabajo también, así que muy feliz”, comentó al borde de las lágrimas Otakín. Ante esto, el chef Mazzetti añadió: "Se te ha visto muy, pero muy concentrado, muy sólido en la cocina, enfocado en lo que hacías".

Tras la deliberación de los jueces, el equipo rojo se consagró como ganador de la competencia, mientras que Japi Jane fue definida como la participante que debía enfrentarse al duelo de eliminación, sumándose así a los ya amenazados, Carla Ochoa, Juan David Zapata y Maluco.

