Camila Nash tilda de "machista" a Fernando Solabarrieta en tensa discusión en "El Internado": "Acaba de anular mi forma de pensar"

27 oct. 2025 - 19:39 hrs.

En el avance del nuevo capítulo de "El Internado", Fran García-Huidobro hará su esperada entrada como animadora de la Asamblea del Fuego. Tan solo unos minutos le bastarán a la "Dama de Hierro" para desatar una serie de enfrentamientos en la academia.

"Iba a presentarme para los que no me conocen, pero la verdad, creo que es innecesario perder el tiempo. Los chilenos le pueden contar a los extranjeros quién soy y a qué me dedico…", se presentará con firmeza la comunicadora.

Camila Nash tilda de "machista" a Fernando Solabarrieta en tensa discusión en "El Internado"

Ya iniciado el cara a cara, Fernando Solabarrieta será uno de los blancos de la noche. El periodista deportivo recibirá votos de lo que él mismo catalogará como "La Cofradía": una alianza liderada por Tom Brusse y constituida presuntamente por Efrén Reyero, Camila Nash y Juan David Zapata.

El voto de Camila será el que más molestará a Solabarrieta, provocando una tensa discusión sobre supuestos "machismos" por parte del comunicador. "Me doy cuenta de que en el fondo no te importa nadie y te quieres hacer amigo de todo el mundo, pero al final el único que te importa eres tú mismo", serán las razones de Nash para confrontarlo.

Fernando Solabarrieta y Camila Nash

"¿Algo más te dijo Tom que debías decirme?", responderá Fernando, desatando la furia de la chica reality: "Qué machista tu comentario. Yo sé que te estás rehabilitando de machismo y te felicité por eso", replicará ella.

La tensión continuará en aumento cuando el periodista le diga: "No es machista, Camila, yo te dije eso porque sé que cuando voté contra Efrén iba a venir La Cofradía por mí". Adrián Pedraja saldrá en su defensa: "No creo que sea porque es un hombre, es porque sabemos que Tom es un estratega, da lo mismo si es un hombre, una mujer o un perro".

"Él acaba de anular mi forma de pensar. Para mí, que alguien me esté diciendo que estoy 'guioneada' y me tienen que decir algo como si yo no tuviera voz ni criterio, es una conducta machista", reclamará Nash.

