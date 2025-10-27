Camila Nash tilda de "machista" a Fernando Solabarrieta en tensa discusión en "El Internado": "Acaba de anular mi forma de pensar"
En el avance del nuevo capítulo de "El Internado", Fran García-Huidobro hará su esperada entrada como animadora de la Asamblea del Fuego. Tan solo unos minutos le bastarán a la "Dama de Hierro" para desatar una serie de enfrentamientos en la academia.
"Iba a presentarme para los que no me conocen, pero la verdad, creo que es innecesario perder el tiempo. Los chilenos le pueden contar a los extranjeros quién soy y a qué me dedico…", se presentará con firmeza la comunicadora.
Ya iniciado el cara a cara, Fernando Solabarrieta será uno de los blancos de la noche. El periodista deportivo recibirá votos de lo que él mismo catalogará como "La Cofradía": una alianza liderada por Tom Brusse y constituida presuntamente por Efrén Reyero, Camila Nash y Juan David Zapata.Ir a la siguiente nota
El voto de Camila será el que más molestará a Solabarrieta, provocando una tensa discusión sobre supuestos "machismos" por parte del comunicador. "Me doy cuenta de que en el fondo no te importa nadie y te quieres hacer amigo de todo el mundo, pero al final el único que te importa eres tú mismo", serán las razones de Nash para confrontarlo.
"¿Algo más te dijo Tom que debías decirme?", responderá Fernando, desatando la furia de la chica reality: "Qué machista tu comentario. Yo sé que te estás rehabilitando de machismo y te felicité por eso", replicará ella.
La tensión continuará en aumento cuando el periodista le diga: "No es machista, Camila, yo te dije eso porque sé que cuando voté contra Efrén iba a venir La Cofradía por mí". Adrián Pedraja saldrá en su defensa: "No creo que sea porque es un hombre, es porque sabemos que Tom es un estratega, da lo mismo si es un hombre, una mujer o un perro".
"Él acaba de anular mi forma de pensar. Para mí, que alguien me esté diciendo que estoy 'guioneada' y me tienen que decir algo como si yo no tuviera voz ni criterio, es una conducta machista", reclamará Nash.
