Se lo dijo en su cara: Daniella Campos reafirma sus polémicos dichos en contra de Daniela Aránguiz

25 oct. 2025 - 08:15 hrs.

Daniella Campos fue una de las invitadas del último capítulo de Only Fama, ocasión en la que se reafirmó a los polémicos dichos que tuvo en contra de Daniela Aránguiz durante su estancia en reality El Internado de Mega.

Cabe recordar que durante el encierro en Perú, la gemela aseguró que la ex de Jorge Valdivia "compraba" a los hombres con los que había tenido una relación.

Sobre este tema fue preguntada por José Antonio Neme, ya que justo ayer Daniela Aránguiz se encontraba presente el estudio del estelar de farándula.

"O sea, no solo lo mantengo, es real, lo que vieron en pantalla, dentro de la casa es real", dijo Daniella al reafirmar los dichos que se dieron en una conversación con Arenita y Camila Nash.

Sin embargo, Aránguiz que se quedó con las ganas de entrar a la polémica, ya que Campos había pedido previamente solo conversar con Neme.

"Oye, qué pena no poder responder", fueron las escuetas palabras que usó la panelista de Sígueme para dar vuelta la página con la situación.

Todo sobre Daniella Campos