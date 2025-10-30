El sentido adiós de Etienne Bobenrieth a su exsuegro, Tito Noguera: "Lo defino como un maestro"

30 oct. 2025 - 14:33 hrs.

La noticia sobre la muerte de Héctor Noguera, su exsuegro, sorprendió y golpeó profundamente a Etienne Bobenrieth en Lima, Perú, donde actualmente participa en el reality "El Internado". El galán de "Pobre Novio" mantuvo una larga relación con Emilia Noguera, hija del destacado actor, con quien tuvo dos hijas.

Por ello, el intérprete grabó un emotivo mensaje de despedida, en el que destacó la notable trayectoria de "Tito" en las artes escénicas. "Lo defino como un maestro, era profesor, era actor, director, decano de facultades, generoso al momento de trabajar", partió diciendo.

El sentido adiós de Etienne Bobenrieth a su exsuegro, Tito Noguera

En esa línea, subrayó que el artista siempre se caracterizó por "sacar lo mejor de las personas y a sacar lo mejor de sí para entregar una ficción que enamore a las personas. Deja un legado tremendo, un legado difícil de olvidar, artísticamente marcó a muchas personas, a muchos actores, directores"

Con evidente emoción, Etienne también recordó lo mucho que Héctor Noguera influyó en su desarrollo artístico y profesional. "Me potenció mucho, aprendí como si hubiese estudiado 10 años con los mejores profesores, deja solo lo mejor que se le podría dar a un actor".

En el plano personal, el actor destacó la calidez y el profundo sentido familiar de su exsuegro. "Era un hombre muy familiar, siempre juntaba a la familia, no perdonaba que uno no estuviese en su casa. Cada vez que yo no podía o no quería, siempre había que darle una excusa muy importante, casi un certificado médico", recordó con cariño.

"Deja un espíritu familiar que me lo guardo en el corazón para siempre. Quiero mucho a toda esa familia, a la Claudia, a la Amparo, a la Piedad, a Diego, a Damián, los quiero y los adoro", concluyó.

Cabe destacar que Etienne viajó a Chile este miércoles para acompañar a sus hijas y estar presente en el velorio de su exsuegro. "La última vez que vi a Tito fue antes de partir al reality, y lo vi tranquilo y contento. Eso me dejó muy tranquilo", declaró a Las Últimas Noticias.

