Sigue en vivo el react de "El Internado": Blu revelará sus sentimientos por Efrén y Luis Saldoval hará impactante confesión

04 nov. 2025 - 21:00 hrs.

Este martes, en un nuevo episodio de "El Internado", Blu Dumay sorprenderá al abrir su corazón sobre un posible romance con Efrén Reyero y lo que podría pensar su familia por la diferencia de edad, ya que ella pronto cumplirá 29 años y él tiene 42.

La hija de Iván Zamorano y María Alberó reconocerá que aunque no esperaba encontrar el amor dentro del encierro, si siente interés por el español: "Sí me atrae un poco, pero me gusta conocer bastante a las personas, soy bastante lenta en mis procesos y tampoco he tenido experiencias tan geniales en el pasado, entonces voy piano piano".

Más adelante, al ser consultada por Daniella Campos sobre la posibilidad de que Efrén se acerque a ella por estrategia, la influencer asegurará: "No lo creo, porque veo en sus ojos mucha pureza y mucha nobleza, pero si fuese el caso, igualmente me atrevo, yo me arriesgo siempre al amor".

Por su parte, Luis Sandoval revelará una anécdota insólita con un misterioso famoso europeo: "Una vez fue el hijo de un cantante español muy famoso a la radio donde yo trabajaba, estábamos en el locutorio, lo entrevisté, y yo siempre he sido muy ingenuo".

Fue entonces cuando se llevó la sorpresa de su vida. "Termina la entrevista y me hace así en la mano y me dice '¿quieres f…?', y yo super h… le pregunté '¿qué significa f…?'. Yo pensaba que era como carretear o cenar, yo no lograba entender. Y es un h… que es súper famoso en España", relatará.

Eso no es todo, porque Otakín conversará con Pops sobre su reciente drama con Etienne, mientras que el actor de "#PobreNovio" mantendrá un tenso diálogo con Tom Brusse. No te pierdas "El Internado" a las 22:00 horas por las pantallas de Mega.

Sigue en vivo el react de "El Internado" por YouTube

Otra forma de disfrutar el nuevo capítulo de "El Internado" será a través del React oficial, transmitido en vivo por el canal de YouTube de Mega.

Solo tienes que ingresar al sitio web, buscar Mega y unirte a la transmisión en vivo conducida por Álex Ortiz y Nati Blaschke, quienes comentarán cada momento del episodio con humor, análisis y reacciones en tiempo real desde las 21:00 horas. También podrás seguir la cápsula en vivo directamente desde el inicio de esta nota.

